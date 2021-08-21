Büyükşehir sporcusu Damla, Avrupa şampiyonu

Türkiye şampiyonluğu, Avrupa 3'ncülüğü ve Dünya 2'nciliği bulunan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcusu Damla Su Türemen, Avrupa Karate Şampiyonası Genç Kadınlar Kata kategorisinde altın madalya kazandı. Başkan Osman Zolan, Avrupa şampiyonluğunu "Bu gurur hepimizin" şeklinde duyurdu.

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Finlandiya'nın Tempere kentinde süren Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası’ndan Denizli’ye sevindirici bir haber geldi. Avrupa Kupası Milli Takım Seçme Müsabakalarına birinci olarak seçilen Denizli Büyükşehir Belediyespor Bayan Karate Takımı sporcusu Damla Su Türemen, turnuvanın ilk gününde büyük bir başarıya imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyespor ve Milli Takım sporcusu Damla Su Türemen şampiyonanın Genç Kadınlar Kata kategorisinde İtalyan rakibi Sonia Inzoli'yi yenerek altın madalya almaya hak kazandı.

İlk tebrik eden Başkan Zolan

Türkiye şampiyonluğu, Avrupa 3’ncülüğü ve Dünya 2’nciliği bulunan Damla Su Türemen’i ilk tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan oldu. Sosyal medya hesabından “Bu gurur, mutluluk hepimizin” şeklinde bir paylaşım yapan Başkan Zolan, “Finlandiya'da devam eden Ümit-Genç U-21 Avrupa Karate Şampiyonası'nda finale kalan Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcumuz Damla Su Türemen rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Tebrikler Damla, nice şampiyonluklara” ifadelerini kullandı.