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Büyüleyen adam Uğurcan Çakır! 21 yıl sonra başaran ilk kaleci…

A Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçta 6 kurtarışın yanında bir de penaltı kurtaran Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır adeta büyüledi... Depay'ın penaltısını çıkaran Çakır'a 'son ana kadar bekle' diyerek uyaran Yusuf Yazıcı'nın hamlesi geceye damga vurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:44, 25/03/2021
Spor HaberleriFutbol

A Milli Takım’ın Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Hollanda’yı 4-2 mağlup ettiği maçta büyüleyen isimlerden biri de kaleci Uğurcan Çakır oldu… Milli Takım aday kadrosunun açıklanmasının ardından Hollanda karşısına ilk 11’de başlayıp başlamayacağı merak edilen Trabzonspor’un yıldız eldiveni 3 puan aldığımız ilk maçta ay yıldızlıların en göze çarpan ismi oldu.

Fenerbahçe’nin başarılı ismi Altay Bayındır ile birlikte Milli Takım kalesi için müthiş bir rekabete giren Uğurcan Çakır, Hollanda karşısında mücadeleye 11’de başladı. Teknik direktör Şenol Güneş’in öncelikli tercihi olan Çakır, Burak Yılmaz ile birlikte geceye damga vuran isim oldu. Özellikle maçın kırılma anlarında refleksleriyle Hollanda’ya geçit vermeyen 24 yaşındaki başarılı eldiven maç boyunca penaltı dahil tam 7 kurtarışa imza atarak yıldızlaştı.

 

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2000’DEN BU YANA BAŞARAN İLK KALECİ

Uzatma bölümünde Hollanda’nın geri dönüş için aradığı fırsatları savuşturan Uğurcan, üst üste 3 topu çıkarıp ardından Depay’ın penaltısını kurtarınca 21 yıllık bir rekoru da geride bırakmış oldu. Memphis Depay’ın penaltısını kurtaran Uğurcan Çakır, 2000’den (Francesco Toldo) bu yana Hollanda karşısında bunu başaran ilk kaleci oldu (seri penaltılar haricinde).

YUSUF YAZICI’DAN UĞURCAN ÇAKIR’A: ‘SON ANA KADAR BEKLE KANDA’

Uğurcan Çakır’ın kurtardığı bu penaltıda en büyük pay sahibi ona destek veren eski takım arkadaşı ve Lille’in yıldızı Yusuf Yazıcı olarak gösterildi. Penaltı atışında topun başına gelen Lyon golcüsü Memphis Depay’ın Fransa oynamasından dolayı tarzını bilen Yusuf Yazıcı, kaleci Uğurcan Çakır’ı uyardı. Memphis Depay’ın kullandığı penaltıyı harika bir şekilde kurtaran Uğurcan Çakır’a, Yusuf Yazıcı’nın “Son ana kadar bekle kanka” dediği duyuldu.

Karşılaşma sonrası takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Uğurcan Çakır duygu dolu açıklamalar yaptı. Mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Çakır, “Çocukluktan beri hayalini kuruyorum Milli Takım’ın. Bu formayı giymek onurlu bir duygu. Çok mutluyum. Çok gururluyum” diye konuştu.

BEYAZ NOKTA İDMANLARI SONUÇ VERMEYE BAŞLADI

Avrupa takımlarının gözdesi olan ve sezon sonunda transferi çok konuşulacak isimlerin başında gelen Uğurcan Çakır, penaltılardaki şansızlığını kırmak için de bir süredir özel antrenmanlar yapıyordu. Bir çok karşılaşmada önemli kurtarışlara imza atarak takımını sırtlayan Çakır, penaltı atışlarında ise istediği başarıyı yakalayamıyordu. A Milli Takım kalesinde 2 gol yemesine rağmen önemli kurtarışlara imza atan Uğurcan Çakır, bu kez bu kurtarışlarına son dakikada gelen penaltıyı da ekledi.

26 PENALTI, 3 KURTARIŞ

Uğurcan Çakır, profesyonel futbol yaşantısını 1461 Trabzon ve Trabzonspor A Takımı’nda geçirdi. Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda, bordo-mavili forma altında 20 penaltı atışından sadece 1’ini kurtarabilmişti. Söz konusu penaltı ise Trabzonspor’un sezon başında Kasımpaşa’ya evinde 4-3 mağlup olduğu maçtaydı. Uğurcan, Aytaç Kara’nın penaltısında gole izin vermemişti. 1461 Trabzon forması giydiği 1. Lig’de ise 3 penaltı atışından 1’ini engelleyen 24 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasıyla 2 penaltı atışının 1’ini ise dün akşamki maçta kurtardı.

SÜPER LİG’İN EN DEĞERLİSİ

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’in en değerli oyuncuları sıralamasında ilk iki sırayı kaleciler aldı. Trabzonspor’un kalecisi ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, 16 milyon Euro’luk (151 milyon 315 Bin TL) değeri ile ilk basamakta bulunurken, onu Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır 13 milyon 500 bin Euro (127 Milyon 627 Bin TL) takip etti.

İşte geceye damga vuran performans sonrası sosyal medyada Uğurcan Çakır yansımaları…

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Yayınlanma Tarihi:10:53,