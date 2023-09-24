Çağdaş Atan: Bana göre penaltı verilmeyebilirdi

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada penaltı kararı ile ilgili yorum yaptı.

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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında ağırladığı Galatasaray’a 2-1 mağlup olan RAMS Başakşehir’in teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarı sonunda yedikleri golün maçın gidişatını değiştirdiğini söyleyen Çağdaş Atan, “Maçın ilk 10 dakikasına kötü başladığımızı söyleyebilirim. Pres, temas ve uzun topları alma konusunda zorlandığımız bir maç oynadık. Oyunun 20-45. dakikaları arasında, golü yediğimiz zamana kadar 4-5 tane çok net pozisyona girdik. Karzev’in direkten dönen pozisyonu, belki Serdar’ın kariyerinde çok az başına gelecek şekilde topun ayaklarına dolaşması. İlk yarıyı 0-0 bitirebilsek, yapacağımız dokunuşlarla daha farklı bir maç olabilirdi” dedi.

Ziyech’in pres anlamında kırılmalarına etken oyunculardan bir tanesi olduğunu aktaran Atan, “Blok arasında iyi toplarla buluştu. Stoperimiz Ba ona yakın oynayınca, etkinliğini de kırdık. Maalesef kaliteli bir ayaktan yediğimiz güzel golle ilk yarıyı geride kapattık. Rakibe set hücumundan fazla şans vermedik. İki takım da birebir pres yapmayı sevdiği için pas sayısı düşük maçlar oluyor. 2-0’dan sonra da mücadeleye devam ettiğimiz bir oyun oldu. İlk yarı daha üretken olduğumuz, ikinci yarı çok üretken olamadığımız bir maçtı” ifadelerini kullandı.

“BANA GÖRE PENALTI VERİLMEYEBİLİRDİ”

Başakşehir Teknik Direktörü, Galatasaray’ın kazandığı penaltı hakkında, “Bana göre penaltı verilmeyebilirdi. Dördüncü hakem çok net penaltı olduğunu söyledi. Çok yakından izlemedim ama eğer Ba topuğuna basmadıysa, penaltı olduğunu düşünmüyorum. Ama dördüncü hakem çok net penaltı olduğunu söyledi, biz de itiraz etmedik. Verilebilir de verilmeyebilir de” şeklinde konuştu.

Çağdaş Atan, A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğüne Vincenzo Montella’nın getirilmesiyle ilgili bir soruya ise, “Federasyonumuzun aldığı karara saygı duymak gerekir. Montella, Adana Demirspor’da iki sene iyi hizmet etti. İnşallah milli takıma da iyi hizmet eder. Bize düşen ona tamamen destek olmak. Çünkü konu milli takım. Katılmamız gereken bir Avrupa Şampiyonası var. O yüzden alınan karara saygı duymak gerekir” yanıtını verdi.

“ÇOK ALIŞILAGELİR BİR DURUM DEĞİL”

Başakşehir’in 5 maçta 4. yenilgisini alması hakkında da konuşan Atan, “Sezona başlangıcımız çok alışılagelir bir durum değil. 3’te 0’la başladık. Bunun altından kalkmaya çalışıyoruz. Geçen hafta galip gelmiştik. Bunun moraliyle daha coşkulu bir oyun bekliyordum. Oyuncularım yine de çok efor sarf etti. Fikstürümüz zor, önümüzde Fenerbahçe ve Kayseri deplasmanları var. Bu iki maçtan iyi sonuçlarla ayrılıp, evimizdeki Gaziantep FK maçının ardından kafamızdaki oyun setlerini oturtup, milli aradan sonra çok daha iyi bir Başakşehir izleteceğimizi düşünüyoruz. Pres anlamında çok memnun değilim. Bizim için üzücü bir maç oldu. Galatasaray’ı galibiyetinden ötürü kutluyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Çağdaş Atan, “Takımın en önemli transferlerinden biri olan Piatek hala golle buluşamadı. Ne zaman beklediğiniz seviyeye gelebilir?” sorusuna, şu yanıtı verdi:

“İstek ve arzu konusunda beklentimizin altında değil. O da gol atmak için burada, gol atmak için doğmuş bir oyuncu. Oynadığı her yerde yeterli gol sayılarına ulaşmış biri. O da bunun farkında ama çok çalışıyor. Çalışkanlığından çok memnunum. Bu işin biraz da ketçap gibi olduğunu düşünüyorum. Gelmeye başladıktan sonra devamının geleceğini düşünüyorum. Net pozisyonlara giriyor. O da biz de gol atacağı zamanı sabırsızlıkla bekliyoruz. Gol yükünü ona bırakmış değiliz. Hücum anlamında çok zengin oyuncularımız var. Gol sayısında bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Piatek’in de belirli gol sayısına ulaşacağını düşünüyorum.” (AA)