Çağdaş Atan: Devre arasında biraz sert konuştum

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kayserispor maçının ardından "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Devre arasında biraz sert konuştum ama mesaj doğru yere gitmiş" dedi.

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Spor Toto Süper Ligin 21inci haftasında İstanbulspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kayserispor 4-2 kazandı. Karşılaşma sonrası Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

Bugün oynanan karşılaşmanın kendileri adına önemli olduğuna değinen Çağdaş Atan, “Bizim için çok önemli bir maçtı. Bugünkü motivasyonumuz gayet iyiydi. Dün ve önceki gün alınan sonuçlarla 7’nci sıraya yükselebileceğimiz, aradaki farkı kapatabileceğimiz bir mücadeleydi. Ankaragücü, Alanyaspor gibi rakiplere karşı 2-3 maçlık avantaj gibi görüyorduk. Çok erken gol yiyoruz ve bu da bireysel hatalardan oluyor. Maça başlangıçlarda daha konsantre, ikili mücadelelerde sağlam durursak, bizim için daha farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Devre arasında oyuncularıma bunu anlattım ve ikinci yarıda mesajı alıp oynadılar. Oyun üstünlüğü bizdeydi ve bunun sonucunda 4-2 kazandık. Buraya kadar gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Bizi yine müthiş şekilde desteklediler” dedi.

“DEVRE ARASINDA BİRAZ SERT KONUŞTUM”

Devre arasında oyuncuları sert bir biçimde uyardığını ifade eden Atan, “Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Devre arasında biraz sert konuştum ama mesaj doğru yere gitmiş. Onları çok seviyorum ve güveniyorum. Bizim için mutlu biten bir hafta sonu oldu. Hafta içinde Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edeceğiz” diye konuştu.

Antrenmandan sonra Onur ile Emrah’ın frikik çalıştığını söyleyen değinen Çağdaş Atan, “Genelde her antrenmandan sonra vuruş çalışması yapıyoruz. Onur ve Emrah çok fazla frikik çalışıyor. Onur’un böyle bir özelliği yoktu ama kendisini çok geliştiren bir isim. Emrah bizim beklentilerimizin çok daha fazla olduğu, bugün de bunlara karşılık veren bir oyuncu. Bizim için çok değerli. Onun bize kazandırdığı maç oldu. Oyuna giren oyuncular müthiş katkı verdi. İlhan ve Emrah gol attı, Thiam da asist yaptı. Oyuna giren oyunculara da teşekkür ediyorum” yorumlarında bulundu.