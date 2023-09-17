Çağdaş Atan galibiyetle başladı
Başakşehir'in yeni teknik direktörü Çağdaş Atan, takımının başında çıktığı ilk maçta galibiyet almayı başardı.
RAMS Başakşehir’de teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan, turuncu-lacivertli takımın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren maçta Başakşehir, Pelkas ve Figueiredo’nun golleriyle Trendyol Süper Lig’in 5. hafta maçında İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti.
Ligdeki ilk 3 maçını gol atamadan kaybeden Başakşehir, Çağdaş Atan yönetimindeki ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertli takımın bu sezon ligdeki ilk gollerini 52. dakikada Dimitrios Pelkas ve 90. dakikada Joao Figueiredo attı.
DENNIS VE DUBOIS İLK MAÇINA ÇIKTI
Başakşehir’in yeni transferleri Emmanuel Dennis ve Leo Dubois, turuncu-lacivertli takımla ilk maçlarına İstanbulspor karşısında çıktı. İlk 11’de yer almayan iki oyuncu, mücadelenin 68. dakikasında oyuna dahil oldu. (AA)