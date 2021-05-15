Çağdaş Atan: Sezon başında söyleselerdi el sıkışırdık

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Ankaragücü’nü tek golle geçen Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Çağdaş Atan, diğer sezon da istikrarlı bir şekilde devam edeceklerini ifade etti.

Yeni sezonda 6-7 tane oyuncu almak istediklerini belirten Atan, “Bugün oyuncularım gerçekten üst düzey performans gösterdiler rotasyonlu bir kadroya rağmen çok daha farklı kazanabileceğimiz bir maçtı. Ankaragücü camiasına geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa zamanda onları tekrar ligde görürüz. Çok güçlü bir camia taraftarıyla beraber. Bu benim ilk teknik direktörlük deneyimimdi. Bugüne kadar iyi geldik. Tam koşmaya başlayacağımız zaman tekrardan düştük. Bazı oyuncuları kaybettik, Bakasetas'ı sattık, Babacar sakatlandı, Efecan yoktu, son haftalarda Salih sakatlandı. Bunlara rağmen en çok üzüldüğümüz maç geçen haftaki Erzurum maçını kazanıp 63 puanla ligi bitirmiş olsaydık bir nebze daha mutlu olacaktık ama onun dışında ilk yılımızda iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Değişik bir futbol oynatmayı tercih ettik. Kendimize misyon olarak bunu koymuştuk. İyi oyun oynadık bugün itibariyle topa en çok sahip olan kalesine en az şut gelen ve en çok isabetli şut çeken takımıyız. Bu istatistikler bizim için bir nevi büyük takım istatistikleri. Bunlar bizi mutlu ediyor gururlandırıyor. Oyuncularımıza ve yönetimimize bana vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Amacımız istikrar devam edeceğiz inşallah. Birazda değişime gideceğiz. 6-7 tane iyi oyuncu almayı planlıyoruz. Seneye yine rekabetçi bir takım oluşturup elimizdeki oyuncuların market değerini arttırmak istiyoruz. Steven ve Salih'in bugün sözleşmesi bitmiş durumda muhtemelen büyük takımlara gidecekler. Umut, Efkan seneye daha çok rol alacak genç oyuncular. Tzavellas ve Siopis milli takıma gitmiyorlardı bir geldiğimizde şu an milli takım oyuncuları. Bu veriler bizim için olumlu. Kulübümüzün ve oyuncuların market değerini arttırdığımız için mutluyuz. Daha iyi bitirebilir miydik bitirebilirdik. Sezon başında bize böyle bir sıralamada bitireceğimizi söyleseler hepimiz mutlu olurduk hemen el sıkışırdık. O yüzden mutluyuz” şeklinde konuştu.