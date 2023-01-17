Çağdaş Atan zeminden şikayetçi

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Türkiye Kupası'nda oynanan Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada saha zeminin çok kötü olduğunu söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Yukatel Kayserispor deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’u uzatmalara giden maçta 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kayserispor’un ilk şutunun uzatma dakikalarında attığı, ilk isabetli şutunun ise gol olduğu yönünde gelen soruya Çağdaş Atan, şu cevabı verdi:

“Biz oyunun bazı bölümlerinde geriden, bazı bölümlerinde geçiş oyunu ile hücum ediyoruz. Tempoyu kendimiz ayarlıyoruz. Zemin bize geriden oyun kurma imkanı vermedi. Oynamaktan vazgeçtik top çok havaya kalktı. Rakip de risk almadan topu vurdu. İki takım açısından da şutlar yoktu, saha zemininden kaynaklı kötü bir oyun vardı sahada. Ama mücadelesi boldu, hamleler vardı.”

“BUGÜN İNANILMAZ KÖTÜ BİR SAHA VARDI”

Turu geçtikleri için mutlu olduklarını dile getiren Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Hafta sonu alınan güzel bir galibiyetten sonra turu geçtiğimiz için mutluyuz. Çeyrek finaldeyiz. Hafta sonu güzel bir galibiyetten sonra bunu turla taçlandırmak çok güzel. Topun bizde kalacağını düşünüyorduk. Antalyaspor hem bulunduğu konum hem de sahaya çıktığı 11 itibariyle bize sıkıştırmalar yapacağını düşünüyorduk. Nitekim öyle de oldu. Bugün inanılmaz kötü bir saha vardı. İki yeni jenerasyon hocanın daha iyi daha güzel sahada karşılaşmasını isterdik. Bana göre bizim için mutlu biten kötü bir maç oldu. Top çok havaya kalktı. Saha top oynamaya müsait değildi. İki takım hata kovaladı. Biz 90 dakika bittikten sonra iyi geçişler yaptık. İki tane de iyi gol bulduk. Oyuna aldığımız oyuncuların asist yapması ve gol atması bizim için iyiydi. 5 günlük dinlenme sürecimiz var. Bir iki sakat oyuncumuz var. Bugün çok rotasyon yaptık. Oyuncularım sistem içinde her detaya çalışıyorlar. Sisteme sadık kaldılar. Sakat oyuncuların dinlenmesiyle ilgileneceğiz. Pazar günü bizim için önemli olan Beşiktaş maçına çıkacağız” şeklinde konuştu.