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Çağdaş Atan’dan Mesut Özil yorumu: Bizim için ilginç bir karardı

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada Mesut Özil'in ikinci yarıda oyunda kalmasının kendileri açısından ilginç bir karar olduğunu söyledi.

Güncellenme: 23:27, 29/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Çağdaş Atan’dan Mesut Özil yorumu: Bizim için ilginç bir karardı

Süper Lig’in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan “Emre Belözoğlu’nun 2. yarıda Mesut Özil’i oyunda tutması bizim için ilginç bir karardı” dedi.

Gökhan Gönül’ün kırmızı kartından sonra başka bir oyun oynandığını belirten Çağdaş Atan “Fenerbahçe 10 kişi kalınca başka bir oyun oynandı ama 11’e 11 iken de iyi mücadele ettik. İlk yarı derslik bir futbol ortaya koyduk. Sosa’yı iyi durdurduk. Serdar ve Szalai’nin oyun kurmasını engelledik. Uzun top oynamaya mecbur bıraktık. Direkten dönen üç topumuz oldu. Oyun olarak keyif aldık. Fenerbahçe’yi de tebrik ediyorum. Kaliteli bir takıma karşı iyi oynadık. Skoru yapamadık” dedi.

Emre Belözoğlu hakkında da yorum yapan Çağdaş Atan “Emre Belözoğlu’nu kutluyorum. O geldikten sonra Fenerbahçe başka bir oyun oynuyor. İkimizin de hamleleri vardı. Ben sahadaki futboldan keyif aldım. Emre Belözoğlu’nun Mesut Özil’i ikinci yarıda oyunda tutması bizim için ilginç bir karardı. Bizim için sürpriz ancak cesur bir karardı” ifadelerini kullandı.

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