Çağdaş Atan’dan zemin tepkisi: İnanılmaz kötüydü

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş maçının ardından "Biz topla oynamayı da seven bir ekibiz. Zemin bize izin vermedi" ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Beşiktaş’a 2-0 yenildi. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Erken yenen golün bütün oyun planlarını bozduğunu belirten Çağdaş Atan, “Beşiktaş ilk golden sonra tabi normal olarak biraz daha kontrollü ve güvenli durmaya çalıştı. Bunda da açıkçası başarılı oldular. Saha zeminimiz de bugün inanılmaz kötüydü. Biz topla oynamayı da seven bir ekibiz. Zemin bize izin vermedi. Kemen ile ikinci yarı yakaladığımız pozisyonlar gol olsaydı belki maçın içine daha iyi girebilirdik. Ama çok fazla üretken olamadık, üzgünüz. Beşiktaş’ı da, Şenol Hoca’yı da kazandığı galibiyetten dolayı kutluyorum” diye konuştu.