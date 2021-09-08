Çağlar Söyüncü Hollanda maçının ardından özür diledi

Hollanda karşısında gördüğü çift sarı kartla takımını ilk yarıda 10 kişi bırakan Çağlar Söyüncü maç sonu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla özür diledi.

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A Milli Takımımızın Hollanda’ya 6-1 yenildiği maçın ilk yarısında kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü, özür diledi. Maçın hemen ardından paylaşım yapan Çağlar, “Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum.” dedi.

MERİH DEMİRAL: BÖYLE BİR MAÇ YAŞAMADIK

Maç sonu açıklamalarda bulunan Merih Demiral ise, Hollanda karşısında aldığımız 6-1’lik şok yenilginin ardından, “Daha önce böyle bir maç yaşamadık, ne denir bilmiyorum. Burada bir aileyiz, kötü sonucun sorumlusu hoca da ya da bir futbolcu olmaz. İnşallah bunu telafi edebiliriz. Hepimiz iyi niyetliyiz. İçimizde iyi niyet var, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha önce böyle bir gece yaşamadık. Telafi edeceğiz, inşallah umduğumuz gibi olur” dedi.

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Gerekeni yapacaklarını söyleyen milli stoper, “Toparlanmak mümkün ama yapılacak şeyler var. Çok önemli üç maçımız var. Daha çok isteyerek, sahada gerekeni yaparak bunu göstereceğiz. 6-1’lik sonuca biz de çok şaşırdık. Telafi etmek için gerekeni yapacağız, emin olun” ifadelerini kullandı.