Çağlar Söyüncü Manchester City’yi şampiyon yaptı

Manchester United’ın evinde Leicester City’ye 2-1 mağlup olduğu Premier Lig’in 35. hafta maçı sonrası, Manchester City şampiyonluğu garantiledi.
İngiltere Premier Lig’in 35. haftasında Manchester United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Leicester City 2-1 kazandı. Leicester City’ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Luke Thomas ile 66’da milli futbolcu Çağlar Söyüncü kaydetti. Manchester United’ın tek golü ise 15. dakikada Mason Greenwood’dan geldi.
2020/21 #PL CHAMPIONS: @ManCity pic.twitter.com/pnBc2D9R6C
— Premier League (@premierleague) May 11, 2021
Premier Lig’in zirvesinde 80 puanla yer alan Manchester City ile 2. sıradaki Manchester United’ın arasındaki puan farkı 10’a yükseldi. Şampiyonluğunu garantileyen Manchester City, tarihindeki 5. şampiyonluğunu kazandı.