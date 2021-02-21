Çağlar Söyüncü’lü Leicester deplasmanda kazandı

Premier Lig’in 25. haftasında Aston Villa ile Leicester City, Villa Park’ta karşılaştı. Konuk takım, ilk yarıyı 19. dakikada James Maddison ve 23. dakikada da Harvey Barnes’in golleriyle 2-0 önde tamamladı. Aston Villa, 48. dakikada Bertrand Traore ile farkı 1’e indirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Leicester sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Leicester City’de milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi, Cengiz Ünder ise yedek bekledi.

Bu sonucun ardından Leicester, puanını 49’a yükseltti ve maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Aston Villa ise 36 puanla 8. sırada kaldı.