Caner Erkin, Başakşehir’e transfer oluyor
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, tecrübeli sol bek Caner Erkin'i transfer etmek için geri sayıma geçti.
Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Fatih Karagümrük’te forma giyen tecrübeli futbolcu Caner Erkin, Başakşehir ile anlaşma sağladı.
Yarın sağlık kontrolü geçmesi beklenen Caner Erkin’in 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Eylül 2021’den beri Fatih Karagümrük’te forma giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 12 maçta 6 asist yaptı.
Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter ve Beşiktaş formaları giyen Caner Erkin, Başakşehir’in teknik direktörü Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe’de birlikte çalışmıştı.