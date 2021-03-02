Caner Erkin krizinde son durum

Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor’a konuk olan Fenerbahçe’de, Caner Erkin kadroya dahil edilmemiş, Filip Novak’ın da maç eksiği bulunmasından dolayı sol bekte Attila Szalai’ye görev verilmişti.

Caner Erkin’in, Trabzonspor maçı öncesi hafta içi takımla yapılan toplantıda “Fenerbahçe böyle oynamaz daha çok hücum yapmalıyız” diye bir ifade kullandığı ve bu yorumun Erol Bulut’un hoşuna gitmediği öğrenilmişti. Tecrübeli futbolcu kadroda alınmadığını öğrenince tesislerden ayrılmış, kimseyle konuşmayarak evine gitmişti.

KARAR HAFTA SONU VERİLECEK

Trabzon’a götürülmeyen Caner Erkin’in, hafta sonuna kadar takımdan ayrı çalışmasına karar verildi. Özel program dahilinde çalışacak olan 32 yaşındaki futbolcunun, Antalyaspor maçında da forma giymeyeceği öğrenildi.

Hafta sonu ise Caner Erkin durumuyla ilgili Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut, son kararı verecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erol Bulut’un Caner Erkin’i kadroya almama kararına destek olmuş, tecrübeli futbolcuya “Biz sana gel ağabeylik yap dedik ancak sen kavgacı abi rolündesin” eleştirisinde bulunmuştu.