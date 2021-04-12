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Caner Erkin’den Altay Bayındır’a küfür ettiği iddiasına cevap

Fenerbahçeli Caner Erkin, Gaziantep FK karşılaşmasındaki gol sevinci küfür ettiğine dair iddialara yanıt verdi.

Güncellenme: 23:22, 12/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Caner Erkin’den Altay Bayındır’a küfür ettiği iddiasına cevap

Süper Lig’in 34. haftasında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de atılan 2. golden sonra kalesinden çıkarak takım arkadaşlarının gol sevincine katılan Altay Bayındır’a küfürlü ifade kullandığı iddia edilen Caner Erkin, açıklama yaptı.

Instagram hesabından paylaşım yaparak Altay’ın fotoğrafını koyan Caner, “Benim üzerimden takıma gölge düşürmeye çalışmayın. Ayrıca Altay’ım sen biliyorsun kime ne dediğimi, aramızda” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin Gaziantep FK’dan yediği golde barajın arkasında yatan Pelkas’ı da Altay Bayındır’ın değil Caner’in kaldırdığı belirtilmişti.

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Caner Erkin Fenerbahçe Gaziantep Instagram Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:23:18,