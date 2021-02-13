Caner Erkin’den oyundan çıkarılmasına tepki

Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük – Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin oyundan alınırken tepki gösterdi. Müsabakanın 82. dakikasında yerini Marcel Tisserand'a bırakan Erkin, saha kenarında bulunan şişeleri tekmeleyerek kenara gelirken tepki verdi.

Öte yandan Fatih Karagümrük maçının 53. dakikasında Enner Valencia attığı golle takımını 2-0 öne geçirirken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir karşısında gol atan Ekvadorlu futbolcu üst üste 2 resmi müsabakada 2 gol kaydetti.

Kupada oynanan çeyrek final müsabakasında Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kupaya veda etmiş, sarı-lacivertlilerin golü ise 72. dakikada Valencia'dan gelmişti. Karagümrük maçında 53. dakikada Ozan'ın pasında kaleci Aykut ile karşı karşıya kalan Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, sarı-lacivertlilerin galibiyetinde önemli bir rol oynadı.