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Caner Erkin’i kadro dışı bıraktıran sözler ve İrfan Can’dan olay paylaşım

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi derinleşiyor. Yıldız futbolcu hafta içi takım toplantısındaki sözleri nedeniyle maç kadrosuna alınmazken, yeni transfer İrfan Can Kahveci'den flaş bir paylaşım geldi.

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 10:50, 28/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Caner Erkin’i kadro dışı bıraktıran sözler ve İrfan Can’dan olay paylaşım

Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin şoku yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Trabzonspor maçının kadrosunda Caner'e yer verilmedi.

Sakatlığı bulunmamasına rağmen tesislerde kadroda olmadığının haberini alan tecrübeli sol bek, hiçbir şey demeden sessiz bir şekilde Samandıra'dan ayrıldı.

Caner'in hafta içi takımla yapılan toplantıda “Fenerbahçe böyle oynamaz daha çok hücum yapmalıyız” diye bir ifade kullandığı ve bu yorumun Erol Bulut'un hoşuna gitmediği öğrenildi.

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Instagram’dan paylaşım yaptı!

Öte yandan kadro dışı haberinin açıklanmasının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Caner Erkin, armayı öptüğü bir fotoğrafını “FENERBAHÇE” mesajıyla paylaştı.

Öte yandan sakatlığı atlatmasına rağmen kondisyon eksiği nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda olmayan sarı lacivertlilerin yeni transferi İrfan Can Kahveci de, sabah saatlerinde Instagram hikayesine Caner Erkin’le çekildiği bir fotoğrafını koydu.

Caner Erkin Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Instagram İrfan Can Kahveci Süper Lig TRABZON Trabzonspor transfer
Yayınlanma Tarihi:10:42,