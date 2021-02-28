Caner Erkin’i kadro dışı bıraktıran sözler ve İrfan Can’dan olay paylaşım

Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin şoku yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Trabzonspor maçının kadrosunda Caner'e yer verilmedi.

Sakatlığı bulunmamasına rağmen tesislerde kadroda olmadığının haberini alan tecrübeli sol bek, hiçbir şey demeden sessiz bir şekilde Samandıra'dan ayrıldı.

Caner'in hafta içi takımla yapılan toplantıda “Fenerbahçe böyle oynamaz daha çok hücum yapmalıyız” diye bir ifade kullandığı ve bu yorumun Erol Bulut'un hoşuna gitmediği öğrenildi.

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Instagram’dan paylaşım yaptı!

Öte yandan kadro dışı haberinin açıklanmasının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Caner Erkin, armayı öptüğü bir fotoğrafını “FENERBAHÇE” mesajıyla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Caner Erkin (@canererkin)’in paylaştığı bir gönderi

Öte yandan sakatlığı atlatmasına rağmen kondisyon eksiği nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda olmayan sarı lacivertlilerin yeni transferi İrfan Can Kahveci de, sabah saatlerinde Instagram hikayesine Caner Erkin’le çekildiği bir fotoğrafını koydu.