Caner Erkin’in yeni takımı belli oldu… 2 yıllık anlaşma

Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Fenerbahçe ile yollarını ayıran Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın raporu doğrultusunda sarı-lacivertli ekiple yollarını ayıran Caner Erkin, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli oyuncu Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Futbola Manisaspor altyapısında başlayan ve 2004 yılında A Takım’a yükselen Caner Erkin, sırasıyla CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter ve Beşiktaş formalarını giymişti. Beşiktaş’ta 3 yıl oynadıktan sonra 2020 yılında Fenerbahçe’ye geri dönen Caner Erkin’in bileti, takımın başına Vitor Pereira’nın getirilmesinin ardından kesilmişti.

PEREIRA KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI

Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan Caner Erkin’in Menajeri Batur Altıparmak yazılı bir açıklama yapmıştı. Batur Altıparmak, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Fenerbahçe SK teknik direktörü Vitor Pereira'nın isteği üzerine oyuncumuz Caner Erkin ile gerçekleştirilen toplantıda, “Seni oynatmayı düşünmüyorum. Senin bölgene transfer yapacağız” söylemlerine karşılık olarak oyuncumuz Caner Erkin, her zaman mücadeleye hazır olduğunu ve bölgesine transfer yapılması durumunda da formayı savaşarak alacağını ve kendine güvendiğini iletmiştir.

Ancak Vitor Pereira ve Fenerbahçe yönetim kurulu tarafından sezonun başlamasına 10 gün kala oyuncumuzun kendisine takım bulması iletilmiştir.

Bu zaman zarfında Caner Erkin antrenmanlarını takımdan ayrı olarak sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine.”