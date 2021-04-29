CANLI | Alanyaspor Fenerbahçe

Süper Lig’in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Alanyaspor-Fenerbahçe maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Valencia’ya yapılan hareket sonrası Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı kararı verdi. Ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle penaltı kararı iptal edildi.

Emre Belözoğlu ile yakaladığı çıkışı Alanya deplasmanında da sürdürmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanından mutlu ayrılmak istiyor. Ligde 72 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, Alanyaspor karşılaşmasında 3 puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Son haftalarda inişli çıkışlı performans sergileyen Alanyaspor ise, şampiyonluk yarışının önemli takımlarından Fenerbahçe’den evinde puan ya da puanlar almak ve üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

Son 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Akdeniz temsilcisi Alanyaspor 14 puan topladı.

FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK

Fenerbahçe’de, Aytemiz Alanyaspor maçında 5 futbolcu görev alamıyor. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar, Diego Perotti ve Nazım Sangarenin yanı sıra kart cezalısı olan İrfan Can Kahveci, mücadelede forma giyemiyor.

Öte yandan Fenerbahçede; Gökhan Gönül, Pelkas, Sosa, Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Caner Erkin, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda 39. haftada oynanacak BB Erzurumspor maçında görev alamayacak. Alanyaspor’da ise Kaptan Efecan Karaca, Moubandje ve kaleci Marafona sarı kart sınırında bulunun oyuncular…

MESUT ÖZİL FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Alanyaspor maçı ile yeniden formasına kavuştu. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı son bulan ve takımla idmanlarda yer alan Mesut Özil, 56 gün sonra takımdaki yerini aldı. En son ligin 28. haftasında oynanan Antalyaspor maçında forma giyen Mesut Özil, sakatlığı sebebiyle 67. dakikada mücadeleye devam edememişti.

ALANYASPOR EVİNDEKİ SON İKİ MAÇI DA KAZANDI

Aytemiz Alanyaspor bugüne dek lig tarihinde 9 kez karşı karşıya geldiği rakibine yalnızca 2 kez evinde ağırladığı maçta üstünlük sağlayabildi. Alanya’da oynanan ilk iki maçı Fenerbahçe son iki maçı da Alanyaspor kazandı.

İki rakip arasında galibiyet sayısı üstün olan taraf Fenerbahçe olurken, sarı lacivertli takımın 5, turuncu yeşilli takımın ise 2 galibiyeti bulunuyor. 2 maçta ise rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı.

Bugüne dek iki takım arasında oynanan maçlarda Alanyaspor 10 kez gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe 17 golle karşılık verdi. İki takım arasında en farklı galibiyeti Fenerbahçe 2017-2018 sezonunda 4-1’lik skorla Alanya’da aldı. Aytemiz Alanyaspor ise rakibini 2019-2020 sezonunda evinde 3-1’lik skorla mağlup etti.

Öte yandan ligin bu ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe evinde 2-1’lik skorla kazandı.

ALANYASPOR İLK GOLÜ ATTIĞI MAÇLARI KAYBETMİYOR

İstanbul takımlarına karşı oynadığı son 6 maçı kazanamayan Alanyaspor, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken, bunların 4’ünde rakip kaleye gol atamadı. Alanyaspor geçen hafta Medipol Başakşehir, bu hafta Fenerbahçe ve haftaya da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken üç hafta üst üste İstanbul takımlarıyla karşılaşmış olacak.

Öte yandan Alanyaspor bu sezon Antalyaspor ve Sivasspor ile birlikte ilk golü attığı 14 maçı kaybetmedi. Bu maçlardan 11 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrılan Akdeniz temsilcisi, geriye düştüğü maçlardan en fazla puan çıkarmayı başaran takım olma özelliğine de sahip… Alanyaspor 20 maçta 18 puan toplamayı başardı.

SALİH UÇAN VE OZAN TUFAN’A ALANYASPOR ETKİSİ

Alanyaspor’un rakip kaleye gönderdiği son 3 golün asistini de Salih Uçan yaparken, başarılı orta saha oyuncusu, Ozan Tufan’dan sonra 6 asistle şu anda en çok gol pası veren Türk oyuncu konumunda…

Alanyaspor ve Fenerbahçe arasında ligin ilk yarısında oynanan ve sarı lacivertli ekibin 2 gol kaydettiği maçta o gollerin asistini de Ozan Tufan yaptı. Bu iki oyuncuyu birleştiren bir diğer özellik ise her ikisinin de yolunun hem Fenerbahçe hem Alanyaspor ile kesişmiş olması. 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 6 aylığına Fenerbahçe’den Alanyaspor’a kiralık olarak gelen ve sarı lacivertli takımda kadro dışı olmasına rağmen Alanya’da yeniden eski performansına kavuşan Ozan Tufan kendi takımına döndükten sonra A Milli Takım’ın da vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Salih Uçan da Fenerbahçe kariyerinden sonra Avrupa macerasının ardından performansında düşüş yaşamasına rağmen Alanyaspor’a geldikten sonra ligin en beğenilen oyuncuları arasında gösterilmeye başladı. Eski günlerine geri dönen başarılı oyuncunun şimdiden ismi birçok kulüple anılmaya başladı.