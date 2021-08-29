CANLI | Altay-Fenerbahçe | Süper Lig 3. Hafta

Altay-Fenerbahçe maçının canlı yayın takibi Sözcü'de! 18 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'e müthiş başlangıç yapan Altay, son olarak 2003 yılında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe, İzmir'de kozlarını paylaşıyor. Altay-Fenerbahçe maçının tüm detayları ve canlı yayın takibini haberimizde bulabilirsiniz...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Altay, 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Ligdeki ilk iki maçından zaferle ayrılan Fenerbahçe ve Altay’ın mücadelesi saat 21.45’te başladı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönettiği mücadele Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanıyor. Süper Lig’e 18 yıl sonra geri dönen Altay, Fenerbahçe ile 2003’teki son maçı 1-0 galibiyetle tamamlamıştı. Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil, maçtan önce kasığında hissettiği ağrı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.