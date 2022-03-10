Galatasaray Nou Camp’ta Barcelona’ya duvar ördü! Tur İstanbul’a kaldı…

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray Camp Nou'da duvar örüp istediğini aldı. İspanya'da büyük bir mücadele ortaya koyan Galatasaray İstanbul'a tur için büyük umutlarla döndü.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray İspanyol devi Barcelona'ya konuk oldu. Bu sezon Avrupa'da ligden çok farklı bir görüntü çizen sarı kırmızılı takım Camp Nou'da 0-0’la avantajlı bir skor alarak tur şansını İstanbul'a taşıdı.

Şampiyonlar Ligi'nden gelen Barcelona ise favorilerden biri olarak gösterildiği Avrupa Ligi'nde müthiş seyirci desteğine rağmen kazanamadı. Grupları namağlup tamamlayıp adını son 16 takım arasına yazdıran sarı-kırmızılılar, Napoli'yi eleyen Katalan devine sahasında büyük bir sürpriz yaptı.

GOMİS’İN GOLÜ VAR’A TAKILDI

İlk yarıda ve ikinci yarıda savunmada Barça’ya fırsat vermeyen Galatasaray’ın 78’de Gomis ile bulduğu gol ofsayta takıldı. VAR’da yapılan incelemede az farkla önde yakalanan Gomis’in bulduğu gol geçersiz sayıldı.

Favori Barcelona karşısında istediğini alan Galatasaray’da Iñaki Peña eski takımına karşı ortaya koyduğu performansla maça damga vurdu.

Dev maçın rövanşı 17 Mart Perşembe İstanbul’da oynanacak. Galatasaray’a tur için tek farklı galibiyet yetecek.