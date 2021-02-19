CANLI | Başakşehir Trabzonspor

Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu’nda Trabzonspor’u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler…

Süper Lig’de 9 maçtır mağlup olmayan ve son 6 maçından da galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışına dahil olan Trabzonspor, Başakşehir deplasmanından da galip gelen zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan ve düşme hattında yer alan ligin son şampiyonu Başakşehir ise, Trabzonspor’u yenerek biraz olsun nefes almak istiyor.

İLK 11’LER

TRABZONSPOR: Kağan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Vitor Hugo, Faruk Can, Flavio, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Ekuban, Djaniny

YEDEKLER: Hakan Aydın, Adem Ağaoğlu, Hüseyin, Atakan, Ahmetcan, Süleyman Cebeci, Yusuf, Hakan Yeşil, Safa, Afobe

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mehmet Topal, Deniz, Berkay, Fernandes, Crivelli

YEDEKLER: Volkan, Ahmet, Demba Ba, Guldbrandsen, Ravil, Muhammed, Ponck, Uğur, Ndayishimiye, Cemali

TRABZONSPOR’DA 11 EKSİK

Trabzonspor, cezalı, sakat ve Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncular nedeniyle 11 oyuncusundan yoksun İstanbul’a geldi. Bordo-mavililerin Başakşehir maçı kafilesinde kart cezalısı Nwakaeme, sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ile Trondsenin yanı sıra, Uğurcan, Erce, Arda, Marlon, Serkan, Hosseini ve Baker yer almadı. Ayrıca 21 kişilik kadroda 7 yabancı oyuncu yer alırken, 10’u ise bordo-mavili takımın altyapısından yetişen isimlerden oluştu.

Başakşehir’de ise sakatlıkları bulunan Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Nacer Chadli, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Junior Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan Demir kritik maçta görev alamıyor.

26. RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, ligde 26. kez karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan turuncu-lacivertlilerle başlayan rekabette bugüne dek oynanan 25 karşılaşmanın 9’unu kazandı. 8 maçı Medipol Başakşehir kazanırken, 8 müsabaka ise eşitlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda attığı 39 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.

11 MAÇTIR YENEMİYOR

Bu arada Trabzonspor, Başakşehir’i ligde 11 maçtır mağlup edemiyor. Başakşehir’i en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 11 lig karşılaşmasının 6sından mağlup, 5’inden ise beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon ligin ilk yarısında Trabzonda oynanan karşılaşmayı İstanbul temsilcisi 2-0 kazanırken, Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan Süper Kupa karşılaşmasını ise Trabzonspor 2-1 kazanarak kupayı müzesine getirmeyi başardı.

SON 17 YILIN EN UZUN SERİSİ OLACAK

Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılması durumunda son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak.

Ligde 9 maçtır kaybetmeyen ve son maçını kazanarak geçen yılda ulaştığı 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, Başakşehir maçını da kazanması halinde seriyi 7 karşılaşmaya yükseltecek. Son olarak 2003-04 sezonunda 22 ile 32nci haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşısında galip gelmesi durumunda 7 maçlık galibiyet serisi ile bu anlamda son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış olacak.

KOCAMAN İLE AVCI 15. KEZ

İstanbul temsilcisi, kötü gidişata Trabzonspor karşısında elde edeceği galibiyetle son vermenin hesaplarını yapıyor. İki takım teknik direktörleri Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı, ligde birbirlerine tam 14 defa rakip oluyor.

Avcı, bu maçların 13'ünde Başakşehir'in (İstanbul Büyükşehir Bld. dahil), 1'inde de Beşiktaş'ın başındaydı. Kocaman ise bu dönemlerde Konyaspor, Fenerbahçe ve Ankaraspor'u çalıştırdı.

Abdullah Avcı, Aykut Kocaman'ın takımlarını 6 defa mağlup ederken, 5 defa da kaybetti. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Kocaman, Avcı'ya karşı son galibiyetini 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Başakşehir'i 2-0 yenerek elde etti.