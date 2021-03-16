CANLI | Beşiktaş-Başakşehir maçı canlı yayın

Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor. Beşiktaş, Vodafone Park’ta Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Beşiktaş-Başakşehir maçı Fırat Aydınus yönetiyor.

Beşiktaş, Başakşehir ile bu sezon üçüncü kez karşı karşıya geliyor. Ligde oynanan iki müsabakayı da 3-2’lik skorlarla kazanan Beşiktaş, rakibini bir kez daha yenerek kupada finale çıkmak istiyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta kazanan finale adını yazdıracak.

Beşiktaş’ta sakatlığı süren Gökhan Töre ile henüz hazır olmayan Cenk Tosun, karşılaşmada görev alamıyor. Ligde sıkıntılı bir süreç yaşayan ve düşme hattına gerileyen son şampiyon Başakşehir'de ise birçok eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes, Caiçara, Bolingoli ve Chadli, kadroda yer almıyor.

Beşiktaş’ta 5 değişiklik

Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir’i deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, bu maçtan 4 gün sonra yine Başakşehir’le Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Siyah-beyazlı ekipte kadroda değişikliğe gitmesi beklenen Teknik Direktör Sergen Yalçın, 5 ismi kulübeye çekti. Lig maçında ilk 11’de sahaya çıkan Ersin Destanoğlu, Fabrice N’Sakala, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Cyle Larin, kupa karşılaşmasında yerlerini Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup ve Kevin N’Koudou’ya bıraktı.

Beşiktaş 15 kez final oynadı

Beşiktaş, 2010-2011 sezonundan sonra bir kez daha şampiyonluğu yaşamak istiyor.

Siyah beyazlılar daha önce kupada 15 kez final oynadı ve 9 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Kupadaki son şampiyonluğunu 2011 sezonunda yaşayan Siyah beyazlılar, 10 yıldır hem finali hem kupayı göremedi. Kupada 9 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş, 1989-1990 ve 2008-2009 sezonlarında hem kupayı hem ligi kazanarak çifte şampiyonluk yaşamıştı.

10 sezondur Türkiye Kupası kazanamıyor

Türkiye Kupası'nı en son 2010-2011 sezonunda müzesine götürmeyi başaran Beşiktaş, finalde Başakşehir'i penaltı sonuçları mağlup ederek zirveye çıkmayı başarmıştı. Geride kalan 10 sezonda kupayı kazanamayan Beşiktaş, bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor.