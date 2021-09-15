CANLI | Beşiktaş-Borussia Dortmund | Şampiyonlar Ligi C Grubu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi arenasına Borussia Dortmund maçı ile çıkış yapıyor. Vodafone Park'taki Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının ilk 11'leri belli olurken, mücadelenin canlı yayın anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund’u ağırlıyor. Saat 19.45’te Vodafone Park’ta başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu yönetecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezonda ilk Avrupa sınavını verecek olan Beşiktaş, ligdeki iyi gidişatını Dortmund karşısında da sürdürerek yoluna devam etme peşinde. Son olarak 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer alan siyah beyazlılar, puan rekoru kırarak gruptan çıkmayı başarmıştı. Öte yandan tribünlerde 20 bini aşkın Beşiktaş taraftarı olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’IN DORTMUND MAÇINDA EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira’nın sakatlığı bulunuyor. Dortmund’da ise Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz ve Schmelzer İstanbul’a getirilmedi.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Vodafone Park'ta 19:45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.