CANLI | Beşiktaş Denizlispor

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Denizlispor ile karşılaşıyor. Hem zirveyi hem de düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır…

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Beşiktaş 1-0 Denizlispor

1′ Karşılaşma başladı.

Karşılaşma başladı. 13′ N’Koudou’nun ceza sahası dışından çektiği sert şut Cenk’te kaldı.

N’Koudou’nun ceza sahası dışından çektiği sert şut Cenk’te kaldı. 20′ Sol kanattan sıfıra inen Sagal’ın ortasına Rodellega’nın bomboş durumda gelişine yaptığı vuruş auta gitti.

Sol kanattan sıfıra inen Sagal’ın ortasına Rodellega’nın bomboş durumda gelişine yaptığı vuruş auta gitti. GOL! 22′ Rosier’in ortasında savunmadan seken topu kontrol eden Larin, dar açıdan yaptığı sert vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

Geçtiğimiz haftayı BAY geçen Beşiktaş, 11 günlük dinlenmenin ardından yeniden sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar, bir maç eksikle 51 puanla Galatasaray’ın 3 puan gerisinde 2’nci sırada yer alıyor. Son iki maçını kazanan Sergen Yalçın’ın öğrencileri Denizlispor’u yenerek, şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürümeye devam etmek istiyor. 21 puanla düşme hattının içinde yer alan Denizlispor ise İstanbul deplasmanından mutlaka puan çıkarmanın hesabını yapıyor.

İLK 11’LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Ljajic, Nkoudou, Larin, Aboubakar

YEDEKLER: Utku, Rıdvan, Serdar, Oğuzhan, Necip, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, Hasic, Gökhan

DENİZLİSPOR: Cenk, Tiago Lopes, Mustafa, Kubilay, Leismann, Ben Mohamed, Diskerud, Murawski, Mesanovic, Sagal, Rodallega

YEDEKLER: Pantilimon, Özer, Muhammet, Oğuz, Sakıb, Hasan, Bakalordz, Sacko, Dossevi, Ali Yavuz

Beşiktaş’ta Cenk Tosun'un sol dizindeki sakatlığı sürüyor. Bir diğer sakat oyuncu Montero ise saha çalışmalarına başladı ancak onun da oynama şansı bulunmuyor.

Denizlispor’da ise sakatlıkları devam eden Özgür Çek, Recep Niyaz, Veton Tusha ve Ahmed Yasin Beşiktaş mücadelesinin kafilesinde yer almıyor.

SON MAĞLUBİYETİ 2004'TE

Denizlispor ile oynadığı maçlarda büyük bir üstünlüğü bulunan Beşiktaş, rakibiyle karşılaştığı son 11 müsabakada sahadan galibiyetle ayrılırken, 14 maçtır da mağlup olmuyor.

Beşiktaş, Denizlispor'a en son 2004 yılında deplasmanda kaybetti. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 45 karşılaşmada Beşiktaş 32 kez galip gelirken, 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Denizlispor da 4 defa kazanan taraf oldu.

Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu karşılaşmalarda ise Denizli ekibinin yalnızca 1 galibiyeti bulunuyor. 5 Mayıs 1996 yılında siyah-beyazlıları deplasmanda yenen Ege temsilcisi, bu maç dışında rakip sahada galibiyet alamadı.

İstanbul'da oynanan 21 maçın 5'i beraberlikle sonuçlanırken, Beşiktaş rakibini 15 kez eli boş gönderdi.

BEŞİKTAŞ’TA 4, DENİZLİSPOR’DA 5 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş’ta 4 futbolcu Denizlispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3’er sarı kartı olan Necip, Rosier, Ghezzal ve Josef De Souza yarın akşam teknik direktör Sergen Yalçın’ın şans vermesi ve sarı kart görmeleri durumunda 28’inci haftada deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş maçı öncesi Denizlispor’da ise Mustafa Yumlu, Sagal, Kubilay, Mesanovic ve Sacko, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 5 oyuncu Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde 28’inci haftayı BAY geçecekleri için 29’uncu haftada sahalarında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.