CANLI | Beşiktaş Fenerbahçe (ilk yarı oynanıyor)

Beşiktaş Fenerbahçe maçını Sözcü Spor’dan canlı olarak dakika dakika takip edebilirsiniz… Süper Lig’de 31’in haftanın en önemli mücadelesinde Beşiktaş ve Fenerbahçe Vodafone Park’ta karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışındaki en iddialı iki aday Dolmabahçe’de kozlarını paylaşıyor. Gençlerbirliği karşısında sürpriz bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, yarıştan kopmamak adına siyah beyazlı ekibi yenerek puan farkını eritmek istiyor. Sergen Yalçın’ın öğrencileri ise Fenerbahçe’yi yenerek hem yerini sağlama almak hem de rakibini saf dışı bırakmak için sahada… Dev derbinin canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde.

SERGEN YALÇIN KADROYU BOZMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşılaşmasına Medipol Başakşehir’i 3-2 mağlup eden kadroyu bozmadan çıktı. Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Yalçın, defans dörtlüsünde Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala’ya görev verdi. 4-1-4-1 dizilişinde defansif orta sahayı her zaman olduğu gibi Josef De Souza’ya veren tecrübeli teknik adam, hücum hattını yine Ghezzal, Atiba, Ljajic ve Larin’den oluşturdu. Beşiktaş’ın Fenerbahçe karşısındaki gol silahı ise Vincent Aboubakar oldu.

GÖKHAN TÖRE HARİCİNDE EKSİK YOK

Beşiktaş derbiye bir futbolcu haricinde tam kadro çıktı. Siyah beyazlılarda bu sezon sakatlığından dolayı 15 maçı kaçıran Gökhan Töre, Gaziantep FK maçından sonra yapılan ilk idmanda sağ alt baldırından sakatlanmıştı. Tedavi süreci devam eden Töre, maç kadrosuna giremezken, başka sakat ve cezalı futbolcusu olmayan Kartallar Fenerbahçe karşısına eksiksiz çıktı.

CENK TOSUN 3 YIL SONRA VODAFONE PARK’TA

Devre arasında transfer döneminde kadroya dahil edilen Cenk Tosun, 3 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasıyla Vodafone Park’a çıktı. 2017-2018 sezonu ara transfer döneminde İngiliz ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun,Premier Ligde ayrıca Cyrstal Palace takımında da kiralık oynadı. Devre arası transfer döneminin son gününde kiralık olarak yeniden Beşiktaş’a dönen milli golcü, deplasmanda kupada İttifak Holding Konyaspor ve ligde Gençlerbirliği maçlarında forma giydi. Gençlerbirliği maçından sonra sakatlanan ve bir ay tedavi olan Cenk Tosun, iyileşerek takım kadrosuna dahil odu ve 3 yıl aradan sonra kendi evi sayılan Vodafone Park Stadı’nda maça çıktı.

YÖNETİM TAM KADRO TAKIMIN YANINDA

Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisinin heyecanını yerinde yaşıyor. Başta başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ olmak üzere yönetim kurulunun tamama yakını stada gelerek karşılaşmayı yerinde takip etti. Başkan Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ gündüz saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek takıma başarılar diledi ve oyuncuları tek tek uğurladı.

EROL BULUT’TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 30’uncu haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının 11’ine göre 5 değişiklik yaptı. Bulut, Gökhan Gönül’ün yerine Nazım’a, Novak’ın yerine Caner’e Sosa’nın yerine İrfan Can’a, Mert Hakan’ın yerine Valencia’ya, Thiam’ın yerine ise Samatta’ya görev verdi.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Perotti’nin yanı sıra maç eksiği bulunan Sinan Gümüş, Beşiktaş maçında görev alamadı. Sarı-lacivertli ekipte yer alamayan Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugünkü derbi bizim için çok önemli. Hedefimiz mücadele edip kazanmak!” diye konuştu.

Sinan Gümüş ise, “Bugünkü maçımızda maalesef olamayacağım. Takımımıza çok başarılar diliyorum! Haydi Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.

GÖKHAN GÖNÜL YEDEK SOYUNDU

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisinde yedekler arasında yer aldı. Ligin 30’uncu haftasına Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, tedavisinin ardından geçtiğimiz günlerde takımla idmanlara çıktı. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile oynanan maçta yedek soyundu.

İRFAN CAN KAHVECİ İLK KEZ 11’DE

Fenerbahçe’nin devre arasında Medipol Başakşehir’den renklerine bağladığı İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli forma ile ilk kez 11’de görev aldı. Ligde oynanan Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan İrfan Can, derbi maçta 11’de görevlendirildi.

CANER ERKİN 4 MAÇ SONRA 11’DE

Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor öncesinde teknik heyet kararıyla kadro dışı kalan Caner Erkin, 4 maç sonra 11’de yer aldı. Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında görev alamayan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçında ise sonradan oyuna dahil oldu. Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut’un forma vermesi ile yeniden 11’e döndü.

ALİ KOÇ VE YÖNETİCİLER STATTA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisini takip etmek üzere Vodafone Park’a geldi. Başkan Ali Koç’a yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

BAKAN KASAPOĞLU VE NİHAT ÖZDEMİR KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi tribünden takip etti. 21 Mart Dünya Down Sendroumu Farkındalık Günü sebebiyle, down sendromlu 60 m uzun atlama Avrupa üçüncüsü Rıdvan Yalçın, 200 m gülle atma Avrupa şampiyonu Furkan Demir ve 100 m uzun atlama dünya üçüncüsü Merve Uzun ile birlikte stada gelen Bakan Kasapoğlu, karşılaşmayı birlikte takip etti.

Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de Vodafone Park’ta karşılaşmayı izledi.

BÜLENT YAVUZ İLE ERHAN ÖNAL UNUTULMADI

Beşiktaş – Fenerbahçe maçı öncesinde vefat eden; Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz ile Galatasaray ve milli takımın eski oyuncusu Erhan Önal unutulmadı. Yavuz ve Önal için mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Şampiyonluk yolunda kritik mücadele

Galatasaray’ın Çaykur Rizespor karşısında yaşadığı mağlubiyet siyah-beyazlı ekip için derbiyi daha da önemli hale getirdi. Siyah-beyazlı ekip, derbiden galibiyetle ayrılması durumunda eksik maçına rağmen Galatasaray’la puan farkını 5’e, Fenerbahçe ile de 8’e yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

Beşiktaş son 6 maçı kazandı

Beşiktaş, ligde oynadığı son 6 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, İttifak Holding Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Yukatel Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0), Gaziantep (2-1) ve Medipol Başakşehir (3-2) karşılaşmalarını kazanmayı başardı.

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Fenerbahçe için hayati öneme sahip

Fenerbahçe için Beşiktaş maçı, şampiyonluk yolunda kalan son umutları devam ettirmek açısından kritik bir öneme sahip. Beraberlik bile sarı lacivertlilerin zirve yarışına havlu atması anlamına gelebilir. Erol Bulut, bu hayati maçın hazırlıklarını titiz bir şekilde yapıyor. 46 yaşındaki çalıştırıcı, derbinin kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Gençlerbirliği maçına oranla birçok bölgede taşlar yerinden oynayabilir. Beklerde Nazım Sangare ile Caner Erkin'in görev yapması bekleniyor. Orta sahada ise Gustavo'nun yanında, İrfan Can Kahveci'nin ilk kez 11'de görev yapacağı kaydedildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe son 15 dakikada gol buluyor

Pazar günkü dev derbide her iki takımın da tek hedefi galibiyet. Beşiktaş, kazanması halinde ligin son düzlüğüne çok önemli bir avantajla girmiş olacak. Fenerbahçe için ise 3 puan dışında alınacak her sonuç, şampiyonluk yarışına havlu atmak anlamına gelebilir. Siyah-Beyazlılar, 62 golle ligin en skorer ekibi konumunda. Kanarya ise 53 kez gol sevinci yaşadı.

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İkinci yarıda 40 gol

İki takımın da dikkat çeken özelliği, her iki yarının son 15 dakikasında golcülüklerini konuşturması. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 31-45+. dakikalar arasında 11, 76-90+'lık bölümde ise 17 defa gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ın en kısır olduğu süreç ise 5 kez ağları havalandırdığı ilk 15 dakikalık bölüm. Kara Kartal ayrıca en çok golü de maçların son 15 dakikasında yedi: 14… Beşiktaş, ilk devrelerde 22, ikinci yarılarda ise tam 40 defa fileleri sarstı.

Fenerbahçe kötü başlıyor

Fenerbahçe de rakibi gibi maçlara golcü bir şekilde başlayamıyor. İlk 15 dakikada attıkları gol sayısı sadece 4. Erol Bulut'un öğrencileri her iki devrenin son 15'lik bölümünde 12'şer kez ağları havalandırdı. Sarı-Lacivertliler, ilk yarılarda 24, ikinci devrelerde ise 29 defa gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe, yine rakibi gibi en çok karşılaşmaların son 15 dakikasında kalesinde gol gördü: 7. Kanarya'nın ayrıca maçların ilk 15 dakikasındaki averajı -2 (4 gol attı, 6 gol yedi).

Ersin Destanoğlu 10 maçta gol yemedi

Beşiktaş'ın bu sezonki başarısında genç file bekçisinin payı büyük. Ersin, yaptığı kritik kurtarışlarla birçok maçta takımının galip gelmesinde önemli rol oynadı. 20 yaşındaki file bekçisi, görev yaptığı 23 lig maçının 10'unda kalesini gole kapattı. Ersin Destanoğlu, oynadığı maç sayısına oranla bu alanda ligin en iyisi konumunda. Genç kaleci, toplamda 20 gol yedi. Başarılı file bekçisi %67'lik kurtarış yüzdesine sahipken, bu oran ceza sahası içi şutlarda yüzde 54, ceza sahası dışı şutlarda ise yüzde 91.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır

Ligin en formda kalecilerinden biri de Altay Bayındır. 22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Fenerbahçe'nin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Altay, birçok maçta kurtarışlarıyla puanı getirirken, kaybedilen birçok karşılaşmalarda bile farkı önledi. Başarılı kaleci ligde görev yaptığı 28 maçın 9'unda kalesini kapattı, toplam 27 gol yedi. Özellikle karşı karşıya pozisyonlardaki başarısıyla dikkat çeken Altay'ın ceza sahası içinden gelen şutlardaki kurtarış yüzdesi 61, ceza sahası dışı ise 92. Genç kalecinin genel kurtarış yüzdesi 73.