CANLI | Beşiktaş-Kayserispor

Süper Lig’de son iki maçını beraberlikle tamamlayan lider Beşiktaş, kümede kalma savaşı veren Kayserispor’u ağırlıyor.

Cyle Larin, Vincent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Ajdin Hasic ve cezalı Welinton’dan yoksun olan Beşiktaş’ta, maça saatler kala Atiba Hutchinson da sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Saat 20.30’da başlayacak ve Cüneyt Çakır’ın yöneteceği maç öncesinde Beşiktaş 72 puana, Kayserispor ise 35 puana sahip.

Beşiktaş’ın 11’i: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Nsakala, Necip, Josef, Ljajic, Ghezzal, Nkoudou, Gökhan

Kayserispor’un 11’i: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Muhar, Henrique, Lennon, Alibec, İlhan Parlak

İKİ TAKIMIN DA GALİBİYETE İHTİYACI VAR

Beşiktaş – Kayserispor maçı, iki takımın da şiddetle 3 puana ihtiyacının olduğu bir mücadeleye sahne olacak. 72 puanla ligin lideri konumunda olan Beşiktaş, son iki haftada iki beraberlik alarak şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kendisine yaklaşmasını sağladı. Fenerbahçe’den 3, Galatasaray’dan da 6 puan önde olan siyah beyazlılar, Kayserispor maçından mutlak galibiyetle ayrılıp hem 2 maçlık düşüşüne son vermek, hem de şampiyonluk yarışındaki konumunu devam ettirmek istiyor.

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Kayserispor’un da tıpkı siyah beyazlılar gibi 3 puana ihtiyacı var. 35 puana sahip olan Kayserispor’un sıralamadaki yeri 18 ve düşme hattının tam sınırında yer alıyor. İkinci devrede başladığı yükselişini 29’uncu haftaya kadar devam ettiren ve 14’üncü sıraya kadar çıkan Kayserispor, 30’uncu haftayla birlikte duraklama dönemine girdi. Son 7 maçtır kazanamayan ve bu süreç içinde 3 mağlubiyet, 4 de beraberlik alan Sarı kırmızılılar 18’inciliğe kadar geriledi.

BEŞİKTAŞ’TA 5 FUTBOLCU SINIRDA

Siyah beyazlı takımda Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3’er sarı kartı olan Rosier-Necip-Larin-Atiba ve Dorukhan yarın akşam 4’üncü sarı kartı görmeleri durumunda 38’inci haftada deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçında yer alamayacaklar.