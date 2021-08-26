CANLI | Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, ön eleme maçlarından gelecek olan takımlara bağlı olarak 3. ya da 4. torbadan gruplara katılım gösterecek.

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Şampiyonlar Ligi’nde kura heyecanı yaşanıyor… Süper Lig’de geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan temsilcimiz Beşiktaş turnuvaya doğrudan katılan kura çekimindeki tek Türk temsilcisi oldu. Şampiyonlar Ligi’nde Salı ve Çarşamba akşamı oynanan play-off rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından kuraya girecek son takımlar netleşti. Gruplara kalmaya hak kazanan son takımların netleşmesi ile birlikte torbalarda şekillendi. Tek temsilcimiz olan Beşiktaş kuraya 4. torbadan dahil olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde saat 19.00’da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

Kura çekimi, UEFA’nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.

Devler Ligi’nde grup maçları, 14-15 Eylül’de başlayıp 7-8 Aralık’ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea’nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, 28 Mayıs’ta Rusya’nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı’nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. TORBA: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2. TORBA: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund

3. TORBA: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

4. TORBA: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Sheriff