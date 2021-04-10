CANLI | Çaykur Rizespor-Trabzonspor

Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Çaykur Didi Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Hakem Cüneyt Çakır’ın düdük çalacağı maçta, Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Durak ve Tarık Ongun yapıyor.

Trabzonspor, Süper Lig’de oynadığı son 13 maçta yenilmedi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 8 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Abdullah Avcı’nın öğrencileri rakibi karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılması halinde şampiyonluk yaşadığı 1983-84 sezonunda dış sahada elde ettiği 14 maçlık yenilmezlik serisini yakalamış olacak.

KARADENİZ DERBİSİNDE 40. RANDEVU

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, ligde 40. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 39 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor söz konusu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verdi.

Trabzonspor, Rize deplasmanında ise oynadığı 19 maçın 9’unu kazandı. 6 maç beraberlikle sona ererken 4 maçta ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordo-mavililer, Rize’de oynadığı son 4 deplasman maçını da kazanmayı başardı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

NWAKAEME VE EKUBAN YOK

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı. İki oyuncunun sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban’ın sakatlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kayserispor müsabakasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Anthony Nwakaeme’nin bugün çekilen MR’ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ uyluk üst adalesinde gerilme oluşan Caleb Ekuban’ın dün çekilen MR’ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup bu oyuncumuzun da tedavisine devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Konuk bordo-mavililerde sakatlıkları süren Afobe, Tröndsen ve Abdülkadir Ömür de forma giyemiyor. Ev sahibinde ise Donsah ve Söderlund sakat, kaleci Gökhan Akkan kırmızı kart cezalısı…