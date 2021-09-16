CANLI | Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçının heyecanı Sözcü'de! UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanında çıkan Fenerbahçe, zorlu maçta galibiyet arıyor. Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçının canlı yayın anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk oluyor. Saat 22.00’da başlayacak olan mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Fenerbahç, Eintracht Frankfurt maçıyla Avrupa kupalarında 233. kez sahne alacak.

FENERBAHÇE 233. KEZ AVRUPA’DA

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren Fenerbahçe, oynadığı 232 karşılaşmada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 290 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 340 gol gördü. Fenerbahçe, “Kupa 2” olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi’nde 119. maçını oynayacak. Bu kulvarda 118 karşılaşmaya çıkan sarı lacivertliler, 51 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 160 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 152 gole engel olamadı.