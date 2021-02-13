CANLI | Fatih Karagümrük – Fenerbahçe

Süper Lig’de oynadığı son iki maçı kaybeden ve liderlik koltuğundan olan Fenerbahçe, dört maçtı mağlup olmayan Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Ligin 25. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçı, hakem Halis Özkahya yönetiyor. BeIN Sports 1’den naklen yayınlanan mücadelenin tüm detayları haberimizde olacak. Kritik maç öncesinde Fenerbahçe 48 puanla üçüncü sırada, Fatih Karagümrük ise 37 puanla 8. sırada bulunuyor.

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Fatih Karagümrük 0-1 Fenerbahçe (İlk yarı sona erdi)

Dakika 39′ Mesut Özil’in savunmaya çarpan şutu altıpas üzerinde Thiam’ın önünde kaldı. Senegalli futbolcunun dokunuşuna rağmen kaleci Aykut çizgi üzerindeki müdahalesiyle gole engel oldu.

Mesut Özil’in savunmaya çarpan şutu altıpas üzerinde Thiam’ın önünde kaldı. Senegalli futbolcunun dokunuşuna rağmen kaleci Aykut çizgi üzerindeki müdahalesiyle gole engel oldu. GOL! Dakika 19′ Mesut Özil’in kullandığı serbest vuruşta Atila Szalai kafayı vurdu. Topu önünde bulan Mame Thiam, yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Sarı lacivertlilerin karşılaşmadaki ilk şutu golle sonuçlandı.

Dakika 19′ Mesut Özil’in kullandığı serbest vuruşta Atila Szalai kafayı vurdu. Topu önünde bulan Mame Thiam, yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Sarı lacivertlilerin karşılaşmadaki ilk şutu golle sonuçlandı. Dakika 13′ Jimmy Durmaz ile verkaç yapan Kemal Ademi, vuruşunda kaleci Altay’ı geçemedi ve net bir fırsatttan yararlanamadı.

Jimmy Durmaz ile verkaç yapan Kemal Ademi, vuruşunda kaleci Altay’ı geçemedi ve net bir fırsatttan yararlanamadı. İlk 11’ler:

Fatih Karagümrük Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech.

Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech. Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Valencia, Osayi, Mesut, Valencia, Thiam.

Erol Bulut’tan Mesut Özil açıklaması

Maç öncesinde yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Mesut Özil’e ilk kez 11’de şans vermesiyle ilgili olarak “Mesut Özil kupa maçında 80 dakika performans sergiledi. 10 aylık bir süreçten sonra ikinci maçında 80 dakika oynadı. Top ayağına geldiğinde oyunun yönünü değiştirdi, çok güzel pas alışverişleri yaptı. İdmanlarda iyiydi. Hücumda katkısı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe’de 6 eksik

Fenerbahçe, Karagümrük mücadelesine 6 eksikle çıkarken, bir süredir sakatlığı bulunan Tisserand bu maçın kadrosunda yer aldı.

Süper Lig’de oynanacak olan Karagümrük-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertliler 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Pelkas, Novak ve Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti'nin yanı sıra kart cezası bulunan Lemos karşılaşmada görev alamadı.

Tisserand yedekler arasında

Fenerbahçe’nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, Karagümrük maçında yedekler arasında yer aldı. Süper Lig'in 20'nci haftasında Sivasspor ile oynanan maçta sakatlık yaşayan ve MR sonucunda adalesinde yırtık tespit edilen Tisserand, Karagümrük maçında yedek soyundu. Sakatlığı sona eren ve hafta içi yapılan idmanlarda yer alan Tisserand, Karagümrük maçı kadrosunda yer aldı.