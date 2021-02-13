CANLI | Fatih Karagümrük – Fenerbahçe

Süper Lig’de oynadığı son iki maçı kaybeden ve liderlik koltuğundan olan Fenerbahçe, dört maçtı mağlup olmayan Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Ligin 25. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçı, hakem Halis Özkahya yönetiyor. BeIN Sports 1’den naklen yayınlanan mücadelenin tüm detayları haberimizde olacak. Kritik maç öncesinde Fenerbahçe 48 puanla üçüncü sırada, Fatih Karagümrük ise 37 puanla 8. sırada bulunuyor.
Maç öncesinde yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Mesut Özil’e ilk kez 11’de şans vermesiyle ilgili olarak “Mesut Özil kupa maçında 80 dakika performans sergiledi. 10 aylık bir süreçten sonra ikinci maçında 80 dakika oynadı. Top ayağına geldiğinde oyunun yönünü değiştirdi, çok güzel pas alışverişleri yaptı. İdmanlarda iyiydi. Hücumda katkısı olacaktır” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Karagümrük mücadelesine 6 eksikle çıkarken, bir süredir sakatlığı bulunan Tisserand bu maçın kadrosunda yer aldı.
Süper Lig’de oynanacak olan Karagümrük-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertliler 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Pelkas, Novak ve Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti'nin yanı sıra kart cezası bulunan Lemos karşılaşmada görev alamadı.
Fenerbahçe’nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, Karagümrük maçında yedekler arasında yer aldı. Süper Lig'in 20'nci haftasında Sivasspor ile oynanan maçta sakatlık yaşayan ve MR sonucunda adalesinde yırtık tespit edilen Tisserand, Karagümrük maçında yedek soyundu. Sakatlığı sona eren ve hafta içi yapılan idmanlarda yer alan Tisserand, Karagümrük maçı kadrosunda yer aldı.