CANLI | Fenerbahçe Antalyaspor

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Fraport TAV Antalyaspor’u ağırlıyor. Fenerbahçe-Antalyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk…
Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor
Trabzonspor galibiyeti ile yüzü gülen Fenerbahçe, sahasında konuk edeceği Antalyaspor karşılaşmasını da kazanmak istiyor. Ligde 11 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor ise zorlu deplasmanda puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut, Pelkas, Samatta
YEDEKLER: Harun, Lemos, Cisse, Valencia, Ferdi, İrfan, Thiam, Sinan, Nazım, Uğur
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Veysel, Nuri, Fredy, Hakan, Amilton, Gökdeniz
YEDEKLER: Ferhat, Ersan, Bahadır, Doğukan, Sam, Podolski, Orgill, Serdar, Imeri, Ali Eren
Ligin geri kalan bölümünde en az kayıpla yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe’de 6 eksik bulunuyor. Sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, Antalyaspor maçında görev alamıyor. Sakatlığının ardından hazır olmadığı için forma giyemeyen Gustavo’nun haricinde belinde ağrı bulunan Sadık Çiftpınar ve sakatlığı bulunan Perotti de forma giyemiyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında sarı kart gören Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz ise cezalı durumda… Disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzonspor maçında görev alamayan Caner Erkin de, Antalyaspor karşılaşmasında da forma giyemiyor.
Antalyaspor’da zorlu Fenerbahçe maçında cezalı oyuncu bulunmazken, Ufuk Akyol sakatlığı dolayısıyla takımdaki yerini alamıyor.
Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor’un başına geçen Ersun Yanal, lig kariyerinde 500’üncü maçına, şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe karşısında çıkıyor. Ersun Yanal, Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural ve Aykut Kocaman’dan sonra bu başarıya ulaşan 6’ncı teknik direktör oluyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, teknik adam olarak çıktığı 499 maçta 213 galibiyet, 131 beraberlik ve 155 mağlubiyet aldı. Yanal, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe ile tek lig şampiyonluğunu elde etti.
Teknik direktör Yanal, çalıştırdığı takımlarla toplamda 609 maça çıktı. Bu mücadelelerde 273 galibiyet, 151 beraberlik ve 185 yenilgi elde etti.
Ersun Yanal, ligde Denizlispor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor olmak üzere 8 takımı çalıştırdı. Yanal, ayrıca Türkiye A Milli takımın başında da 9 maça çıkarken 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Başarılı teknik adam, Süper Lig’de ise 499 maça çıktı. Yanal’ın takımları bu mücadelelerde 213 galibiyet, 131 beraberlik ve 155 yenilgi elde etti.
Ersun Yanal, 3 kez Trabzonspor’un başında teknik adam olarak bulunurken, 148 maçta 67 galibiyet, 36 beraberlik ve 45 yenilgi aldı. 2 kez Fenerbahçe’yi çalıştıran Yanal, 96 maçta 51 galibiyet, 21 beraberlik ve 24 yenilgi alırken, kariyerindeki tek şampiyonluğu da sarı lacivertli takımla elde etti. Yanal, Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonu oldu. Yanal’ın şampiyon olan takımı 34 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Ersun Yanal, Antalyaspor’un başında toplam 22 maça çıktı. Akdeniz ekibi Ersun Yanal ile ligde 18 maçta 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 yenilgi alarak toplam 25 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı beyazlı takım başarılı çalıştırıcı ile oynadığı 4 Türkiye Kupası maçının tamamını kazandı.
Antalyaspor, zorlu Fenerbahçe deplasmanından puan alması halinde 55 yıllık tarihinde ilk kez 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalayacak.
İki takım toplamda 57, Süper Lig’de ise 50’nci kez rakip oluyor.
Antalyaspor ile Fenerbahçe ilk kez 1982-1983 sezonunda rakip olurken, iki takım sahadan 1-1 berabere ayrıldı. İki takım toplamda 56, Süper Lig’de 49 kez karşılaştı. 56 maçta Antalyaspor 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 36 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Süper Lig’de oynanan 49 maçta ise kırmızı beyazlılar, 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 32 yenilgi aldı.
Antalyaspor ile Fenerbahçe İstanbul’da 28 kez rakip oldu. Oynanan maçlarda Fenerbahçe’nin bariz üstünlüğü göze çarparken, kırmızı beyazlı takım 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 23 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Sezonun ilk devresinde Antalya’da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlarda, toplamda 157 gol kaydedildi. Atılan gollerin 51’i Akdeniz temsilcisinden, 106’sı sarı lacivertlilerden geldi.
Antalyaspor ile sarı lacivertlilerin oynadıkları maçlarda toplamda en fazla 7 gol atıldı. 2 kez 7 golün atıldığı maçlardan birini Antalyaspor, diğerini Fenerbahçe kazandı. 1984-1985 sezonunda Antalya’da oynanan Süper Lig maçında Fenerbahçe sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrılırken, 2009-2010 sezonunda Türkiye Kupası maçında yine Antalya’da oynanan maçı, kırmızı beyazlılar 4-3 kazandı. İki takım arasında oynanan maçlarda alınan en farklı skor ise 1996-1997 sezonunda Süper Lig’de oynanan ve Fenerbahçe’nin 5-0 üstünlüğü ile sona eren maç olarak kayıtlara geçti.
Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan toplam 56 maçta 13 kez 1-0’lık skor alındı. Kırmızı beyazlılar ile İstanbul ekibi arasında 8 kez 2-1’lik skor alınırken, 6 kez de 3-1’lik sonuçlar alındı. İki takım arasında 5 kez de 0-0’lık sonuç sahaya yansırken, 4’er kez 1-1 ve 2-0’lık skorlar ortaya çıktı. 3’er kez 4-0 ve 4-2’lik sonuçlar alınan Antalyaspor-Fenerbahçe maçlarında, 2’şer kez 2-2, 3-2, 4-3’lük skorlarla sahaya yansıdı. Maçlarda birer kez de 3-0, 3-1, 4-1 ve 5-0’lık sonuçlar alındı.