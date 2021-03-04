CANLI | Fenerbahçe Antalyaspor

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Fraport TAV Antalyaspor’u ağırlıyor. Fenerbahçe-Antalyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk…

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Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor

1′ Karşılaşma başladı.

Karşılaşma başladı. 6′ Pelkas’ın ceza sahası dışından çektiği şut Boffin’de kaldı.

Pelkas’ın ceza sahası dışından çektiği şut Boffin’de kaldı. GOL! 13′ Tisserand’ın pas hatası sonrası topu önünde bulan Fredy, ceza sahasına girmeden çok sert vurdu. Altay uzanmasına rağmen topun ağlara gitmesine engel olamadı. 0-1

19′ Novak’ın ara pasında Pelkas ceza sahasında topla buluştu. Pelkas’ın vuruşunda Veysel araya girerek topun kaleye gitmesini engelledi.

Trabzonspor galibiyeti ile yüzü gülen Fenerbahçe, sahasında konuk edeceği Antalyaspor karşılaşmasını da kazanmak istiyor. Ligde 11 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor ise zorlu deplasmanda puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İLK 11’LER

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut, Pelkas, Samatta

YEDEKLER: Harun, Lemos, Cisse, Valencia, Ferdi, İrfan, Thiam, Sinan, Nazım, Uğur

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Veysel, Nuri, Fredy, Hakan, Amilton, Gökdeniz

YEDEKLER: Ferhat, Ersan, Bahadır, Doğukan, Sam, Podolski, Orgill, Serdar, Imeri, Ali Eren

Ligin geri kalan bölümünde en az kayıpla yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe’de 6 eksik bulunuyor. Sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, Antalyaspor maçında görev alamıyor. Sakatlığının ardından hazır olmadığı için forma giyemeyen Gustavo’nun haricinde belinde ağrı bulunan Sadık Çiftpınar ve sakatlığı bulunan Perotti de forma giyemiyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında sarı kart gören Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz ise cezalı durumda… Disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzonspor maçında görev alamayan Caner Erkin de, Antalyaspor karşılaşmasında da forma giyemiyor.

Antalyaspor’da zorlu Fenerbahçe maçında cezalı oyuncu bulunmazken, Ufuk Akyol sakatlığı dolayısıyla takımdaki yerini alamıyor.

ERSUN YANAL’IN SÜPER LİG’DEKİ 500. MAÇI

Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor’un başına geçen Ersun Yanal, lig kariyerinde 500’üncü maçına, şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe karşısında çıkıyor. Ersun Yanal, Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural ve Aykut Kocaman’dan sonra bu başarıya ulaşan 6’ncı teknik direktör oluyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, teknik adam olarak çıktığı 499 maçta 213 galibiyet, 131 beraberlik ve 155 mağlubiyet aldı. Yanal, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe ile tek lig şampiyonluğunu elde etti.

TOPLAMDA 609 MAÇA ÇIKTI

Teknik direktör Yanal, çalıştırdığı takımlarla toplamda 609 maça çıktı. Bu mücadelelerde 273 galibiyet, 151 beraberlik ve 185 yenilgi elde etti.

Ersun Yanal, ligde Denizlispor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor olmak üzere 8 takımı çalıştırdı. Yanal, ayrıca Türkiye A Milli takımın başında da 9 maça çıkarken 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Başarılı teknik adam, Süper Lig’de ise 499 maça çıktı. Yanal’ın takımları bu mücadelelerde 213 galibiyet, 131 beraberlik ve 155 yenilgi elde etti.

EN ÇOK TRABZONSPOR’UN BAŞINDA BULUNDU

Ersun Yanal, 3 kez Trabzonspor’un başında teknik adam olarak bulunurken, 148 maçta 67 galibiyet, 36 beraberlik ve 45 yenilgi aldı. 2 kez Fenerbahçe’yi çalıştıran Yanal, 96 maçta 51 galibiyet, 21 beraberlik ve 24 yenilgi alırken, kariyerindeki tek şampiyonluğu da sarı lacivertli takımla elde etti. Yanal, Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonu oldu. Yanal’ın şampiyon olan takımı 34 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

ANTALYASPOR İLE TOPLAM 22 MAÇ

Ersun Yanal, Antalyaspor’un başında toplam 22 maça çıktı. Akdeniz ekibi Ersun Yanal ile ligde 18 maçta 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 yenilgi alarak toplam 25 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı beyazlı takım başarılı çalıştırıcı ile oynadığı 4 Türkiye Kupası maçının tamamını kazandı.

ANTALYASPOR 55 YILLIK TARİHİNDE BİR İLKİ YAŞAMAK İSTİYOR

Antalyaspor, zorlu Fenerbahçe deplasmanından puan alması halinde 55 yıllık tarihinde ilk kez 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalayacak.

İki takım toplamda 57, Süper Lig’de ise 50’nci kez rakip oluyor.

Antalyaspor ile Fenerbahçe ilk kez 1982-1983 sezonunda rakip olurken, iki takım sahadan 1-1 berabere ayrıldı. İki takım toplamda 56, Süper Lig’de 49 kez karşılaştı. 56 maçta Antalyaspor 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 36 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Süper Lig’de oynanan 49 maçta ise kırmızı beyazlılar, 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 32 yenilgi aldı.

İSTANBUL’DA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Antalyaspor ile Fenerbahçe İstanbul’da 28 kez rakip oldu. Oynanan maçlarda Fenerbahçe’nin bariz üstünlüğü göze çarparken, kırmızı beyazlı takım 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 23 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Sezonun ilk devresinde Antalya’da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

ANTALYASPOR 51, FENERBAHÇE 106 GOL ATTI

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlarda, toplamda 157 gol kaydedildi. Atılan gollerin 51’i Akdeniz temsilcisinden, 106’sı sarı lacivertlilerden geldi.

Antalyaspor ile sarı lacivertlilerin oynadıkları maçlarda toplamda en fazla 7 gol atıldı. 2 kez 7 golün atıldığı maçlardan birini Antalyaspor, diğerini Fenerbahçe kazandı. 1984-1985 sezonunda Antalya’da oynanan Süper Lig maçında Fenerbahçe sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrılırken, 2009-2010 sezonunda Türkiye Kupası maçında yine Antalya’da oynanan maçı, kırmızı beyazlılar 4-3 kazandı. İki takım arasında oynanan maçlarda alınan en farklı skor ise 1996-1997 sezonunda Süper Lig’de oynanan ve Fenerbahçe’nin 5-0 üstünlüğü ile sona eren maç olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK 1-0 BİTTİ

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan toplam 56 maçta 13 kez 1-0’lık skor alındı. Kırmızı beyazlılar ile İstanbul ekibi arasında 8 kez 2-1’lik skor alınırken, 6 kez de 3-1’lik sonuçlar alındı. İki takım arasında 5 kez de 0-0’lık sonuç sahaya yansırken, 4’er kez 1-1 ve 2-0’lık skorlar ortaya çıktı. 3’er kez 4-0 ve 4-2’lik sonuçlar alınan Antalyaspor-Fenerbahçe maçlarında, 2’şer kez 2-2, 3-2, 4-3’lük skorlarla sahaya yansıdı. Maçlarda birer kez de 3-0, 3-1, 4-1 ve 5-0’lık sonuçlar alındı.