Fenerbahçe – Erzurumspor maçı canlı yayın

Fenerbahçe-Erzurumspor maçının heyecanı Sözcü’de! Ligde 7 haftadır yenilmeyen Fenerbahçe, Süper Lig 39. haftasında Erzurumspor engelini geçerek şampiyonluk yarışında haftayı kayıpsız atlatmayı planlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Erzurumspor ise, zorlu maçtan alacağı puanlarla son haftalara umutlu girmek istiyor. Saat 20.30’da başlayacak maçtan önce Fenerbahçe 73 puanla üçüncü sırada, Erzurumspor 37 puanla 19. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ilk 11’i: Harun, Attila, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Enner Valencia.

Harun, Attila, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Enner Valencia. Erzurumspor ilk 11’i: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Petrus, Obertan, Omolo, Cenk, Novikovas, Oltan.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇINDA EKSİKLER

Erzurumspor’da cezalı durumdaki Emrah Başsan bu maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de ise, kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül ve sakatlıkları bulunan Nazım Sangare’nin yerine Ozan Tufan sağ bekte mücadele edecek. Öte yandan sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkartılan Serdar Aziz’in yerine Marcel Tisserand ilk 11’de yer aldı.

EMRE BELÖZOĞLU: FENERBAHÇE KOCA ÇINAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Erzurumspor maçı öncesi şu ifadeleri kullandı: “Fenerbahçe koca bir çınar, tam 114 yıl. Tarihimiz gerçekten çok büyük isimlerle dolu. İnşallah kulübümüz, camiamız nice 100 seneler, 114 seneler yaşar. Camiamızı mutlu ederek bizler de bu seneler içinde yer aldık, bizim için büyük şeref. Artık ligin sonu geldi, kimsenin işi kolay değil. Rakiplerimiz kazandı, biz de kazanmak zorundayız. Öz güvenli, inandığımız oyun çerçevesinde oynamaya çalışacağız. İç sahadaki grafiği devam ettirme amacındayız. Serdar Aziz ağrıları olduğunu iletti, gelen raporlar da çok iyi gelmedi, risk etmek istemedik, bizim için önemli bir oyuncu. Herkes elinden geleni yapacaktır, 24-25 önemli oyuncum olduğunu söyledim, herkese şans gelecekti, bugün de o günlerden biri. Marcel de milli takımının kaptanı, önemli bir mücadele vereceğine inanıyorum.”