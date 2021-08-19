CANLI | Fenerbahçe-Helsinki | UEFA Avrupa Ligi Play-Off

Fenerbahçe-HJK Helsinki maçının canlı takibi Sözcü'de! UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Play-Off turu ilk maçında HJK Helsinki'yi konuk ediyor. Kadıköy'deki maçın canlı yayın takibi ve tüm detayları haberimizde...

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe ve HJK Helsinki karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu’nda oynanan ve saat 21.45’te başlayan maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor. Fenerbahçe ve Helsinki arasındaki rövanş maçı 26 Ağustos’ta Finlandiya’da oynanacak. Kadıköy’de taraftarlarının önünde son resmi maçına 2019-20 sezonunda 7 Mart 2020 tarihinde Denizlispor karşısında çıkan Fenerbahçe, Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1 buçuk yıllık aranın ardından yeniden taraftarıyla buluştu.



FORVETTE ZAJC

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira, Helsinki karşısında forvet hattında orta saha oyuncusu Miha Zajc’a şans tanıdı. Sakatlıkları bulunan forvet oyuncuları Enner Valencia ve Serdar Dursun’un yokluğunda Mbwana Samatta’yı da kadroya yazamayan sarı-lacivertlilerde, forvette kimin oynayacağı merak konusu olmuştu. Deneyimli çalıştırıcı, o bölgede tercihini sezon başından beri orta saha merkezde görev verdiği Miha Zajc’tan yana kullandı.

FENERBAHÇE 910 GÜN SONRA AVRUPA’DA

Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya’nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı. Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterdi.

531 GÜN SONRA TARAFTARLA

Fenerbahçeli futbolcular, 531 gün sonra taraftarı karşısında Kadıköy'de sahaya çıktı. Corona virüsü salgını nedeniyle 2020 Mart ayında Türkiye'de liglere ara verilmiş ve daha sonrasında devam eden maçlar da tribünlere seyirci alınmamıştı. Sadece bir dönem localarda kısıtlı sayıda seyirciye izin verilirken, sarı-lacivertli taraftarlar 531 gün sonra Fenerbahçeli futbolculara kavuştu. Kadıköy'de son olarak 7 Mart 2020 tarihinde Süper Lig'in 25. haftasında Denizlispor ile oynanan mücadelede taraftarlar yer almıştı.