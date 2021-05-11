CANLI | Fenerbahçe-Sivasspor maçı | Süper Lig 41. hafta

Fenerbahçe-Sivasspor maçı kritik bir düelloya sahne olacak. Süper Lig’in 41. haftasında 17 maçtır yenilmeyen Sivasspor’u ağırlayan Fenerbahçe, sahasında oynayacağı maçı kazanarak şampiyonluk iddiasında kayıp yaşamak istemiyor. Hakem Halis Özkahya’nın yöneteceği Fenerbahçe-Sivasspor maçı saat 20.30’da başlayacak. Ülker Stadı’ndaki maça dair tüm detayları dakika dakika Sözcü’de takip edebileceksiniz. Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler 24 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 79 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 14 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 17 beraberlikle 59 puan sonucu altıncı basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.

Harun, Gökhan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia. Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal, Ninga, Gradel, Kayode

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FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇLARINDA 103 GOL

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlar ise bol gollü geçiyor. İki takımın Süper Lig'de oynadığı 29 mücadelede toplam 103 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 39, Fenerbahçe ise 64 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 103 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.98 olarak gerçekleşti.

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30. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 29 mücadelede Fenerbahçe 17 kez galip gelirken, Sivasspor ise 6 kez kazandı. 6 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 64 kez gol sevinci yaşarken, Yiğidolar ise 39 gol kaydetti. Sivasspor ve Fenerbahçe son olarak bu sezonun ilk yarısında karşılaşmış, maç 1-1 eşitlik ile sona ermişti.