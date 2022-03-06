Kadıköy’de Fenerbahçe yine kaybetmedi! 2 gol, 1 kırmızı kart…
Kadıköy'deki dev derbide kazanan çıkmadı. Ligin lideri Trabzonspor Ülker Stadı'nda 10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında öne geçtiği maçta 2 puan kaybetti. İkinci yarıda bulduğu golle 1 puanı kurtaran Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'a karşı maç kaybetmeme serisini sürdürdü.
Süper Lig’in 28. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Ülker Stadı’nda haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe seyircisi önünde 18. dakikada İrfan Can Kahveci’nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
4 dakikada sonra Nwakaeme’nin attığı golle 1-0 geriye düşen sarı lacivertli takım uzun süre 10 kişi götürdüğü mücadeleyi bırakmadı.
71’de Mert Hakan Yandaş ile beraberliği yakalayan Fenerbahçe geri dönmeyi başardı.
84. dakikada Nwakaeme ile yüzde yüzlük gol pozisyonunda direğe takılan bordo mavililer Kadıköy’de 1 puana razı oldu.
Şampiyonluk yolunda farkı iyice açan Trabzonspor Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı 25. maçında da galip gelemedi.
Ligde ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe liderden kurtardığı 1 puanla hem seriyi sürdürdü hem de moral buldu.
Trabzonspor’a karşı Kadıköy’de 25 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe, puanını 47 yaptı. Yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Trabzonspor ise puanını 67’ye çıkardı.
Fenerbahçe, gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak. Trabzonspor ise Göztepe’yi konuk edecek.
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI:
18. dakikada İrfan Can Kahveci’nin, Manolis Siopis’e yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek İrfan Can Kahveci’yi direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
22. dakikada Anthony Nwakaeme’nin golü ile Trabzonspor öne geçti. Abdülkadir Ömür’ün ceza alanında soldan içeri gönderdiği pasında Miha Zajc’dan seken topu önünde bulan Anthony Nwakaeme, hafif sol çaprazdan gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Altay Bayındır’ın solundan uzak köşede ağlarla buluşturdu.
71’de Fenerbahçe Miha Zajc’ın golü ile maçta eşitliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mert Hakan Yandaş’ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Miha Zajc, ön direkten yakın köşeye yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır’ın solundan ağlara yolladı.
84’te Djaniny’nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Anthony Nwakaeme’nin, sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.