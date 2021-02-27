CANLI | Galatasaray-Erzurumspor

Süper Lig’in 27. haftasında lider Galatasaray, sahasında Erzurumspor’u konuk edecek. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maçın başlama saati 19.00… Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda aldığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Mavi-beyazlılar ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle topladığı 25 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.

İLK 11’LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer, Etebo, Fernandes, Arda Turan, Onyekuru, Emre Kılınç, Mostafa

Erzurumspor: Göktuğ, Butko, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Buğra, Osman, Cenk, Gomes, Aatif

4. RANDEVU

Galatasaray ile BB Erzurumspor, bugüne kadar 3 resmi maçta karşılaştı. İki takımın daha önce hepsi lig olmak üzere oynadığı 3 karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 2 kez sahadan 3 puan ile ayrılırdı. 1 müsabaka ise berabere tamamlandı. Bu maçlarda Aslan'ın 4 golüne, Erzurum ekibi 2 gol ile karşılık verdi.

LİGDE 7 MAÇTIR KAZANIYOR

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonra oynadığı 7 mücadelenin hepsinden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor'u mağlup etti. Aslan bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 25 karşılaşmada kalesinde 19 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 12 maçta da kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 50 golle, 53 gol kaydeden Beşiktaş’ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

BELHANDA VE LUYINDAMA SINIRDA

Galatasaray'da BB Erzurumspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama ile Younes Belhanda karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü mücadelesinde yer alamayacak.

EKSİKLER

Galatasaray'da BB Erzurumspor maçında Oğulcan Çağlayan cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Takımda ayrıca Marcelo Saracchi ile Emre Taşdemir'in sakatlıkları bulunuyor.