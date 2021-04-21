CANLI | Galatasaray-Trabzonspor | Süper Lig 36. Hafta

Süper Lig’de şampiyonluk yarışından uzaklaşmak istemeyen Galatasaray, son 4 maçından beraberlikle ayrılan ve üst sıralarla farkı kapatma şansını zora sokan Trabzonspor’u ağırlıyor.

Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. VAR hakemi ise, Cüneyt Çakır. Kritik mücadele öncesinde Trabzonspor 59 puanla 4. sırada yer alırken, Galatasaray 65 puanla 3. sırada bulunuyor.

Galatasaray’ın ilk 11’i belli oldu: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel

Galatasaray’da Henry Onyekuru sağ üst arka adalesindeki ağrılardan dolayı Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Trabzonspor’un ilk 11’i: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

TRABZONSPOR REKOR PEŞİNDE

Dış sahada tek mağlubiyetini Fenerbahçe’ye karşı sezonun ilk yarısında yaşayan bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahada mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi, toplamda 14 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi sarı-kırmızılı takım karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde dış sahada yenilmezlik serisini 15 maça çıkaracak ve yeni bir rekora imza atmış olacak.

FATİH TERİM: 3 – ABDULLAH AVCI: 2

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim ile bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı ilk olarak 21 Mayıs 2000 yılında oynanan Galatasaray – İstanbulspor müsabakasında karşılaştı ve maç 1-1 sona erdi. Fatih Terim söz konusu mücadelelerde Galatasaray'ın başında yer alırken, Abdullah Avcı ise İstanbulspor, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çalıştırıyordu. İki takım arasında geride kalan 7 müsabakada sarı-kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrıldı. Avcı'nın takımları ise 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu maçlarda 8 gol atarken, Avcı’nın ekipleri de 6 golle karşılık verdi.