CANLI | Gençlerbirliği-Beşiktaş

Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Haftaya Galatasaray ve Fenerbahçe ile aynı puanda giren siyah-beyazlılar, rakiplerinin kazanmasıyla şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Beşiktaş 48 puanla 3. sırada yer alırken, Gençlerbirliği de 20 puanla 19. bulunuyor.

1′ Karşılaşma Gençlerbirliği’nin vuruşuyla başladı.

KADROLAR

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo, Arda, Polomat, Furman, Soner, Mugni, Candeias, Sefa, Ayite

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Welinton, Necip, Rosier, Josef, Larin, Ljajic, Atiba, Ghezzal, Aboubakar

EKSİKLER ÇOK

Beşiktaş’ta Vida ve N’Sakala cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Monter ile Rıdvan Yılmaz’ın da sakatlıkları nedeniyle savunmadaki rotasyon bozuldu. Öte yandan orta sahada Oğuzhan Özyakup da sakatlığı nedeniyle Ankara’ya götürülmedi.

BEŞİKTAŞ HAFTAYA BAY

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçından sonraki haftayı BAY geçirecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcular Ankara'da kazanarak BAY haftasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş’ta 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Rosier, Ghezzal ve Necip, bugünkü mücadelede sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada Vodafone Park Stadı'nda oynanacak Denizlispor maçında sahada olamayacak.

121. RANDEVU

İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 120 kez karşı karşıya gelirken bu mücadelelerin 70'inden Beşiktaş galibiyetle ayrıldı. 15 maçta Gençlerbirliği kazanırken, 35 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı.

Gençlerbirliği'nin ev sahibi olduğu mücadelelerde ise Başkent temsilcisi 11 kez galip gelen taraf oldu. 17 karşılaşma eşitlikle sonuçlanırken Beşiktaş 31 kez sahadan galip ayrılmayı başardı.