CANLI | Göztepe Trabzonspor

Süper Lig’in 38. haftasında Göztepe ile Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Göztepe-Trabzonspor maçında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor.

Lig’de 63 puan ile 4. sırada yer alan Trabzonspor, yerini sağlamlaştırmak ve üst basamaklara doğru tırmanma şansını sürdürmek için rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele ediyor. 47 puanla 10. sırada yer alan Göztepe ise iki maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

Göztepe’de ameliyat olan stoper Mihojevic forma giyemiyor. Yıllarca Trabzonspor formasını terletip bordo-mavili ekipte teknik adamlık görevinde bulunan Göztepe’nin çalıştırıcı Ünal Karaman, eski takımına rakip oluyor. Trabzonspor’da kart cezalısı olduğu için Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Bakasetas, Göztepe karşısında formasına kavuştu.

Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor

Bu sezon dış sahada en uzun süreli yenilmezlik serisini elde eden Trabzonspor, İzmir’de de seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Fenerbahçe’ye karşı sezonun ilk yarısında Eddie Newton döneminde alan Karadeniz temsilcisi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise deplasmanda mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi, toplamda 15 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi.

İki takım arasında Göztepe’nin 14 yıl sonra Süper Lig’e geri döndüğü 2017-2018 sezonunda beri oynanan 7 karşılaşmada İzmir ekibi rakibini 3 kez yenmeyi başardı. Trabzonspor ise Göztepe karşısında yine 3 kez galip geldi, 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Sezonun ilk yarısında Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanmayı başardı. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, evlerinde kazanıp yollarına devam edeceklerini söyledi.

Avcı-Karaman 6. kez

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, 6. kez karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili takımın yıllarca formasını giyen ve teknik direktörlük göreve yapan Ünal Karaman, 2019-2020 sezonunun devre arasında Karadeniz temsilcisinden ayrılmıştı. Söz konusu ayrılığın ardından Karaman ilk kez bordo-mavili takıma rakip oluyor.

Karaman, Abdullah Avcı’nın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 5 Süper Lig maçının 3’ünü kaybederken, 2 maçtan da galip ayrıldı.

Trabzonspor istatistiklerde üstün

Göztepe ile Trabzonspor, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 26. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında daha önce oynanan 25 maçta Göztepe 5, Trabzonspor 11 galibiyet alırken 9 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Göztepe 19 gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 36 kez fileleri havalandırdı.

İki takım İzmir'de ise 12 kez karşı karşıya geldi. Göztepe bu maçlarda 2 kez rakibini mağlup ederken, 4 maçtan yenilgiyle ayrıldı. İzmir'de oynanan 6 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Göztepe sahasındaki maçlarda 12 kez gol atma başarısı gösterirken, Trabzonspor 16 kez gol sevinci yaşadı.