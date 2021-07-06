CANLI | İtalya-İspanya | EURO 2020 Yarı Final

EURO 2020 Yarı Final turu İtalya-İspanya maçı ile başlıyor… Wembley Stadı’ndaki maçı Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Felix Brych yönetecek. Saat 22.00’da başlayacak maçın tüm detayları haberimizde…

A Grubu’nu 3 galibiyetle ve gol yemeden tamamlayan İtalya, son 16 turunda Avusturya’yı, çeyrek finalde Belçika’yı eleyerek yarı final biletini aldı. B Grubu’ndan ikinci olarak çıkan Danimarka ise, son 16’da Galler’i, çeyrek finalde Çekya’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalin diğer maçında İngiltere ve Danimarka 7 Temmuz’da karşı karşıya gelecek.