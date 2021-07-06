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CANLI | İtalya-İspanya | EURO 2020 Yarı Final

İtalya-İspanya maçı canlı takibi... EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde İtalya ile İspanya kozlarını paylaşıyor. Wembley'deki dev maça dair tüm gelişmeler ve detaylar anbean Sözcü'de...

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:58, 06/07/2021
Spor HaberleriFutbol
CANLI | İtalya-İspanya | EURO 2020 Yarı Final

EURO 2020 Yarı Final turu İtalya-İspanya maçı ile başlıyor… Wembley Stadı’ndaki maçı Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Felix Brych yönetecek. Saat 22.00’da başlayacak maçın tüm detayları haberimizde…

A Grubu’nu 3 galibiyetle ve gol yemeden tamamlayan İtalya, son 16 turunda Avusturya’yı, çeyrek finalde Belçika’yı eleyerek yarı final biletini aldı. B Grubu’ndan ikinci olarak çıkan Danimarka ise, son 16’da Galler’i, çeyrek finalde Çekya’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalin diğer maçında İngiltere ve Danimarka 7 Temmuz’da karşı karşıya gelecek.

  • İlk 11’ler:
  • İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Chiesa, Immobile.
  • İspanya: Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Olmo, Ferran Torres, Oyarzabal.

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Yayınlanma Tarihi:20:53,