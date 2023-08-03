Adana Demirspor’dan tarihi galibiyet! Uzatmada tur geldi…
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor, Romanya'da 1-1 berabere kaldığı Cluj'u seyircisi önünde 10 kişi kalmasına rağmen uzatmada yıktı. Maçı 2-1 kazanan temsilcimiz adını bir üst tura yazdırarak tarihi bir sonuç elde etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Yukatel Adana Demirspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj ile karşı karşıya geldi.
Romanya’daki maçta 1-1 berabere kalarak avantaj sağlayan Adana Demirspor seyircisi önünde tur için çıktığı maçta öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.
PERDEYİ AKINTOLA AÇTI
Maça etkili başlayan ve 43. dakikada Akintola’nın attığı golle 1-0 öne geçen temsilcimiz 63’te Gravillon’un kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldı.
CLUJ PENALTIYLA DENGE SAĞLADI
Rakibimiz Cluj 68’da penaltıdan Mogos ile eksik kalan Adana Demirspor karşısında maça denge getirdi.
90 dakikanın sonuna eklenen 8 dakikalık uzatma bölümünde Adana Demirspor’a turu getiren gol geldi.
90+3’TE TARİHİ GOL
90+3’te sahneye çıkan Cherif Ndiaye attığı golle Adana Demirspor’a tarihi bir galibiyet aldırdı. Tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası maçına çıkan Adana ekibi ilk galibiyetini Cluj karşısında elde etti.
Gruplara kalmak isteyen Adana Demirspor 3'üncü eleme turunda Hırvatistan ekibi Osijek ile karşılaşacak.