CANLI İZLE | Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın (Süper Lig 1. hafta)

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ligim yeni ekiplerinden Adana Demirspor'a konuk oluyor. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe, Yeni Adana Stadyumu’nda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, sezonu Adana Demirspor deplasmanında açıyor. Ligin yeni ekibi Adana Demirspor da Mario Balotelli transferiyle sezona büyük umutlarla giriyor. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan…

Fenerbahçe’de yeni transferler Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Min-Jae Kim’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Enner Valencia ile birlikte Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nabil Dirar kadroda yer almıyor. Adana Demirspor’da ise sakatlığı bulunan Metehan Mimaroğlu forma giyemiyor.

COŞKULU KARŞILAMA

Adana Demirspor ile oynayacağı maç için kente gelen Fenerbahçe kafilesini yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu karşıladı. Polis, yoğunluk güvenlik önlemi alırken 2 kişinin Galatasaray forması giyerek karşılamaya gelmesi dikkat çekti.

Taraftarlar futbolcuları görmek için adeta birbirleriyle yarışırken, Fenerbahçe kafilesi takım otobüsüyle yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılarak otele gitti. Öte yandan karşılamaya 2 kişi Galatasaray forması giyerek geldi. Taraftarlar arasında ise herhangi bir kavga çıkmadı.