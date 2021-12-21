CANLI | Adana Demirspor Galatasaray

Adana Demirspor Galatasaray maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Adana Demirspor Galatasaray maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor. Adana Demirspor Galatasaray maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig’de 6 haftadır 3 puanı bir arada göremeyen Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Lider Trabzon'un 18 puan gerisinde kalan Galatasaray, son 6 maçının 4'ünü kazanan Adana Demirspor önünde galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Adana Demirspor ise sahasında oynadığı maçı kazanarak, çıkışını sürdürmek istiyor.