Adana Demirspor Avrupa’ya penaltılarla veda etti

Adana Demirspor tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupalarına penaltılarla veda etti... Play-Off turunda 2-1'in rövanşında normal süreyi ve uzatma dakikalarını 1-0 önde kapatan temsilcimiz grupların biletini Genk'e kaptırdı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Yukatel Adana Demirspor, sahasında Belçika temsilcisi Genk’i ağırladı. Normal süreyi ve uzatma bölümünü 1-0’lık üstünlükle kapatan Adana Demirspor, penaltılarda 5-4 mağlup olarak gruplara kalma fırsatını kaçırdı.

İlk maçı 2-1 kaybeden Adana Demirspor seyircisi önünde ilk yarının son anlarında bulduğu golle öne geçti.

İkinci yarıda Genk için verilen penaltı kararı VAR’dan döndü ve maçın sonuna 11 dakikalık duraklama eklendi. Ancak skoru değiştiren gol sesi çıkmadı.

UZATMADA GOL ÇIKMADI

Tek farklı galibiyetin sonucu mücadelede uzatma bölümüne gidildi. Gruplara katılım hakkı için oynanan 30 dakikalık uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca maçta penaltı atışlarına geçildi.

AÇILIŞ GOLÜ PENALTIDAN

Mücadeleye hızlı başlayan temsilcimiz ilk yarıda 17. dakikada golü buldu. Ancak hakem Jose Montero kalkan ofsayt bayrağını dikkate alarak Ndiaye’nin topu ağlara yolladığı pozisyonda golü geçersiz saydı.

45+7’de Adana ekibi penaltı kazandı. Yusuf Sarı’nın sağ kanattan ortasında meşin yuvarlak, Genk kaptanı Hrosovsky’in eline çarpınca hakem Jose Luis Munuera, penaltı noktasını işaret etti.

45+9’da Ndiaye’nin kullandığı penaltıda kaleci Vandevoordt, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Hızla hareketlenen Senegalli forvet, bir kez daha dokunduğu topu ağlara gönderdi: 1-0

Temsilcimiz soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Genk, 66’da penaltı kazandı. Ancak VAR’da yapılan inceleme sonrası penaltı kararı iptal edildi.

Kalan dakikalarda ve yarım saatlik uzatma bölümünde başka gol olmayınca maç penaltılara gitti.

Seri penaltı atışlarında Genk hata yapmadı. Adana Demirspor Belhanda’nın direği nişanlaması ile gruplara kalma hayalini ıskaladı.