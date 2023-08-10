Canlı izle | Adana Demirspor Osijek maçı canlı yayın
Adana Demirspor Osijek maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Avrupa'daki temsilcimiz Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında kendi sahasında Hırvat ekip Osijek'i konuk ediyor.
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Osijek’i konuk ediyor. Mavi lacivertli temsilcimiz 17 Ağustos’ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi’nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin mağlubu ile karşılaşacak.
CLUJ’U ELEYEREK GELDİ
Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayan temsilcimiz Adana Demirspor bir önceki turda Romanya temsilcisi CFR Cluj’u deplasmanda 1-1’in rövanşında sahasında 2-1 yenerek 3. eleme turuna yükselmişti.