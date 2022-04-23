CANLI İZLE | Adana Demirspor Trabzonspor canlı yayın

Adana Demirspor Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Şampiyonluk yolunda son 4 maçtır kayıp veren Trabzonspor şanssızlığı Adana deplasmanında kırarak hedefe yürümek istiyor. Gelecek hafta taraftarı önünde şampiyonluğu kesinleştirmek isteyen Abdullah Avcı ve ekibi kritik bir sınav veriyor. Adana Demirspor Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Adana Demirspor Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Lider Trabzonspor ligin 34. haftasında zorlu Adana deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk için son haftalara kilitlenen bordo mavililer Adana Demirspor’u mağlup edip haftaya sahasında Antalyaspor önünde taraftarıyla birlikte şampiyonluk kutlamak istiyor. Avrupa iddiası devam eden Adana Demirspor da lideri yenip yerini sağlamlaştırmak istiyor. Ligde son 4 maçtır kazanamayan

Trabzonspor’da hedef artık 3 puanı alıp mutlu sona bir an önce ulaşmak.

ADANA DEMİRSPOR – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor – Trabzonspor maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’da beIN SPORTS 1’de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR’DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.

VİSCA VE ABDÜLKADİR ÖMÜR SESSİZLİĞİ BOZMAK İSTİYOR

Ligde üç maçta skor üretemeyen Edin Visca ve Abdülkadir Ömür, sessizliklerini Adana’da bozmaya çalışacak. İki oyuncu da üst üste Beşiktaş, Gaziantep FK (D) ve Karagümrük maçlarında gol ve asist katkısı yapamadı. Ömür öncesinde ligde 7 gol+2 asist üretti. Ara transferde gelen Visca da bordo-mavili forma ile 5 gol+3 asist gerçekleştirdi.

33 YILDIR DEPLASMANDA YENİLMİYOR

Adana deplasmanında rakibiyle bugüne kadar 15 kez karşılaşan bordo mavili ekip, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 5 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Bordo mavililer rakibine Adana’da son olarak 1989 yılında mağlup olurken 33 yıldır rakibine deplasmanda yenilmiyor.

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