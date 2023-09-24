Canlı | Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın (Süper Lig 6. hafta)

Alanyaspor Fenerbahçe maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Ligin en kritik deplasmanlarından birine çıkan Fenerbahçe 11 maçlık galibiyet serisini sürdürerek 3 puanı almanın peşinde.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Alanyaspor Fenerbahçe maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Bu sezon oynadığı 11 resmi maçın tamamını kazanarak müthiş bir seri yakalayan Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig’deki 4 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları, play-off karşılaşmaları ile ilk grup maçında yenilgi yüzü görmeyerek 11 maçta 11 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler müthiş performansını Alanya deplasmanında da sürdürmenin peşinde.

Ligde oynadığı 5 maçta mağlubiyet almayan ve 7 puan toplayan Alanyaspor ise güçlü rakibine bu sezonki ilk puan kaybını yaşatmak istiyor.

FENERBAHÇE’DE 6 EKSİK VAR

Fenerbahçe’de Alanyaspor maçı öncesi 6 eksik bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serdar Aziz ve Miha Zajc, teknik heyet kararıyla kadroda yer almazken, hafif sakatlığı bulunan Joshua King tedbir amacıyla riske edilmedi. Sakatlıkları devam eden Emre Mor, Bartuğ Elmaz ve Cengiz Ünder de kadroda alınmadı.