CANLI | Alanyaspor Galatasaray maçı canlı yayın (Süper Lig 24. hafta)

Alanyaspor Galatasaray maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de çok kötü günler geçiren Galatasaray, Alanyaspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Küme düşme hattına yaklaşan ve haftayı mutlak galibiyetle kapatması gereken sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Domenec Torrent Alanyaspor deplasmanında kaleyi yeni transfer Pena'ya emanet etti. Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray zorlu deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk oluyor. Son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan ve galibiyeti unutan Cimbom küme düşme hattına iyiden iyiye yaklaştı. 27 puanla 15. sırada bulunan Galatasaray kötü gidişata dur demek istiyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen 3. sıradaki Alanyaspor ise haftayı 3 puanla noktalama peşinde.

Fatih Terim’in yerine göreve gelen Domenec Torrent, takımın başındaki ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Kadrosunu devre arası transfer döneminde Gomis, Semih Kaya, Inaki Pena ve Erick Pulgar ile güçlendirendiren sarı- kırmızılılarda kaleci Pena maça ilk 11’de başlıyor.

GALATASARAY ZORLU FİKSTÜRE GİRİYOR

Ligde son 4 maçını da kaybeden Cim Bom, Domenec Torrent yönetiminde ilk galibiyetini alarak, arada 3 puanlık farkın kaldığı düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Alanya ise tam aksine çok formda. Francesco Farioli ile çok iyi bir uyum yakalayan Güney temsilcisi, ligde 5 haftadır kaybetmezken, 3 maçtır üst üste kazanıyor. Bu 3 karşılaşmada tam 11 gol atan Alanyaspor, kalesinde sadece 1 gol gördü. Alanya deplasmanından sonra Şubat ayında Galatasaray’ı sırasıyla Kayserispor, Göztepe (d) ve Rizespor sınavları bekliyor. Bu maçlar bir anlamda Aslan’ın ligdeki kaderini çizecek.

DEPLASMAN KABUSU

Bu sezon ligde 11 deplasman maçına çıkan Galatasaray, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. 11 gol atıp 13 gol yiyen Cim Bom, dış sahadaki son karşılaşmasında Hatay’a 4-2 mağlup olmuştu.

ALANYASPOR LİGDE 3. SIRDADA

Bu sezon Çağdaş Atan ve Bülent Korkmaz’la yolları ayırıp Francesco Farioli ile yoluna devam eden Alanyaspor, teknik direktör istikrarsızlığına rağmen zirve yarışına devam ediyor. 3 haftadır üst üste gelen galibiyetlere ek olarak, önceki akşam düzenlenen imza töreni, keyifleri daha da artırdı. İç transferde Efecan Karaca ve Tayfur Bingöl 3’er, kaleci Serkan Kırıntılı ise 2 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Kaptanımız Efecan Karaca 9 yıldır burada. Tayfur Bingöl şampiyon olduğumuz zamandan bu yana kulübe emek verdi. Serkan Kırıntılı kardeşim geç de olsa evladımız konumuna girdi. Kendisinden son derece memnunuz. Kulüp çatımız altında uzatma sözleşmelerini yapıyoruz” diye konuştu.