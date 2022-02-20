CANLI | Alanyaspor-Trabzonspor

Alanyaspor-Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz. Süper Lig'de heyecan Alanyaspor-Trabzonspor maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 26. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor-Trabzonspor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında lider Trabzonspor’u konuk ediyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Lig’de oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Alanyaspor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak. En yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor’un berabere kaldığı haftada Trabzonspor, Alanya deplasmanından galip dönmesi halinde zirvedeki farkı açacak.

12. RANDEVU

Trabzonspor ile Alanyaspor, ligde 12. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta Alanyaspor’un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor.

Alanyaspor 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor ise 2 karşılaşmadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise beraberlikle bitti. Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 11 gol kaydetti. Alanya’da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 galibiyet alırken, Akdeniz temsilcisi 2 kez galip geldi, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

TRABZONSPOR’UN BAŞINDA İLK ALANYA DEPLASMANI

Trabzonspor’un başına geçtiği günden itibaren Karadeniz ekibinde önemli çıkışa imza atarak zirveye taşıyan Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başına geçmesinin ardından galibiyet alamadığı Alanyaspor karşısında bu kez kazanmak istiyor.

10 Kasım 2020’de iş başı yapan deneyimli çalıştırıcı Trabzonspor’un başında iki kez karşılaştığı rakibi karşısında evinde 3-1’lik mağlubiyet ve 1-1’lik beraberlik elde etti. 7 Kasım 2020’de deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından takımın başına geçen Abdullah Avcı, Karadeniz ekibiyle ilk Alanya deplasmanına çıkacak.

VISCA İLK PEŞİNDE

Trabzonspor formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol atan, son 3 maçı ise boş geçmeyen Edin Visca, Alanyaspor karşısında golle buluşması halinde Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste dört maçta gol sevinci yaşamış olacak.